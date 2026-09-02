Almanya Enerji Sisteminde Bir Günde 2 Büyük Sabotaj: Elektrik Santralleri Durduruldu

·45·Dünya
Almanya Enerji Sisteminde Bir Günde 2 Büyük Sabotaj: Elektrik Santralleri Durduruldu

Almanya'nın enerji güvenlik sistemi, ülkenin zıt bölgelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen iki hedefli sabotaj sonucu ciddi bir darbe aldı. Kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen eylemler, iki büyük kömür santralinin durmasına neden oldu. Sonuç olarak ülkede kısa süreli ancak keskin bir elektrik enerjisi açığı oluştu ve dengesizlik fiyatı MWh başına aniden 5 bin avroya kadar yükseldi.

Ren ve Doğu Almanya'daki saldırılar: Tesisler nasıl durduruldu?

Bloomberg'in verilerine göre, olaylar titizlikle planlanmış bir sabotaj görünümünde:

  • Batı'daki sabotaj: En büyük olay Almanya'nın sanayi merkezi sayılan Ren bölgesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, yüksek gerilim hattına kasten kablolar atarak kısa devreye yol açtı. Sonuç olarak, RWE şirketine ait toplam 4,2 GW kapasiteli kömür santralinin beş enerji bloğu otomatik olarak şebekeden ayrıldı. Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul durumu sert bir dille kınayarak: «Bu kasıtlı bir eylem. Böyle bir adıma cüret eden kişi doğrudan devletimize saldırıyor» açıklamasında bulundu.

  • Doğu'daki patlamalar: Aynı günün sabahında Doğu Almanya'da kimliği belirsiz kişiler, el yapımı patlayıcılar kullanarak birçok yüksek gerilim hattına zarar verdi. Bunun sonucunda Jänschwalde şehrindeki LEAG kömür santralinin faaliyetleri geçici olarak aksadı.

Alman kolluk kuvvetleri, bu iki olay arasındaki bağlantıları araştırıyor. Şu anda soruşturma; dış devlet sabotajı, radikal sol ekstremist örgütlerin faaliyetleri ve terörizm versiyonları üzerinde duruyor.

Berlin'in suçlamaları ve Putin'in yanıtı: «İç kriz maskesi»

Berlin yetkilileri şimdilik doğrudan suçlamalarda bulunmaktan kaçınıyor, ancak daha önce Leipzig Havalimanı'nda silah yüklü kargo uçaklarının yakınında dronlar tespit edildiğinde kanıtsız bir şekilde Moskova'yı suçlamışlardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bişkek'teki basın toplantısında Almanya'daki enerji acil durumlarına ve Rusya karşıtı suçlamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

«Alman yetkililerin bu tür eylemlerinin öncelikle ülkenin iç siyasi durumuyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Şansölye'nin siyasi konumu çok zor, vatandaşlarının güvenini kaybetmiş durumda. Çünkü ulusal çıkarları korumak yerine onları pazarlık konusu yapıyor: ekonomide bariz hatalar var, işletmeler kapanıyor, iş imkanları azalıyor, yaşam standardı düşüyor. Bu sorunları haklı çıkarmak için sadece 'saldırgan Rusya'ya karşı mücadele maskesine ihtiyaç duyuluyor».

Putin ayrıca, zamanında 'Kuzey Akım' boru hatlarının patlatılmasında da Rusya'nın suçlandığını hatırlatarak, Avrupa'ya gaz satmaktan çıkarı olan bir tarafın kendi altyapısını patlatmayacağının mantıken açık olduğunu ekledi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da kritik altyapıya yönelik bu tür sabotajlar, ülke sanayisinin ve enerji güvenliğinin ne kadar zayıfladığını gösteriyor.

Sizce Almanya enerji sistemindeki bu sabotaj eylemlerinin arkasında hangi güçler var: dış jeopolitik rakipler mi yoksa ülkenin iç yeşil enerji politikasından memnun olmayan ekstremist gruplar mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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