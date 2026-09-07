Hindistan telekomünikasyon ağlarından Çin ekipmanlarını kademeli olarak çıkarmayı planlıyor

·7·Teknoloji
Hindistan telekomünikasyon ağlarından Çin ekipmanlarını kademeli olarak çıkarmayı planlıyor

Hindistan hükümeti, ulusal güvenliği sağlamak amacıyla ülke mobil ağlarındaki Çin üretimi telekomünikasyon ekipmanlarını sistematik bir şekilde değiştirme planını değerlendiriyor. Ixbt.com'un haberine göre, İçişleri Bakanlığı, İletişim Bakanlığı'na ülkedeki büyük operatörlerin ağlarında Huawei, ZTE ve diğer Çinli üreticilerin ekipmanlarının ne miktarda kullanıldığını tespit etme, ayrıca bunların sökülmesi ve değiştirilmesi maliyetini değerlendirme talimatı verdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu olan, 2021 yılında "Güvenilir Kaynaklar" politikasının yürürlüğe girmesinden önce kurulan ekipmanlardır. Bu kurala göre, yeni alımların yalnızca sertifikalı tedarikçiler aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Bu listede Nokia, Ericsson ve Samsung şirketleri yer alırken, Huawei ve ZTE bu sertifikayı alamamıştır. Analizlere göre, Reliance Jio operatörü Çin ekipmanlarını kullanmamaktadır, ancak Bharti Airtel, Vodafone Idea ve devlete ait BSNL ağlarında bu tür ekipmanlar bulunmaktadır.

Finansal yük ve ağ maliyetleri

Sektör temsilcilerinin ilk tahminlerine göre, sadece Bharti Airtel ve Vodafone Idea şirketleri donanım ve yazılımı değiştirmek için 3 milyar dolara kadar harcama yapabilir. Şimdilik bu devasa ölçekli değişim sürecini tam olarak kimin finanse edeceği belirsizliğini koruyor.

Telekomünikasyon operatörleri halihazırda 5G ağlarını geliştirme, fiber optik iletişim hatlarını döşeme ve altyapıyı modernize etme ile ilgili yüksek maliyetlerle karşı karşıyadır. Ek finansal yükler, yeni ağların inşa hızını önemli ölçüde yavaşlatabilir ve hizmet maliyetlerini artırabilir.

Küresel deneyim ve sonraki adımlar

Benzer kısıtlamalar ve yasaklar halihazırda ABD ve İngiltere ile Almanya dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde başarıyla uygulanmaktadır. Bu durum, Hindistan'ın bu yöndeki politikasının küresel güvenlik eğilimleriyle uyumlu olduğunu göstermektedir.

Şimdilik Hindistan hükümeti tarafından bu geniş kapsamlı planla ilgili nihai bir karar alınmış değildir. Ülke yetkilileri, ortaya çıkabilecek ekonomik sonuçları ve teknik zorlukları dikkatle incelemektedir.

HindistanHuaweiZTETelekomünikasyon5G
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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