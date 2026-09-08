19 yaşındaki Yamal baba mı oluyor?

·11·Spor
19 yaşındaki Yamal baba mı oluyor?

Dün, 6 Eylül'de Barcelona forveti Lamine Yamal, Valencia'ya karşı oynanan maçta gol attıktan sonra parmağını ağzına götürerek emzik benzeri bir hareket yaptı. Bu hareket, sosyal medyada futbolcunun çocuk beklediğine dair spekülasyonların ortaya çıkmasına neden oldu.

Yamal'ın gol sevincinde parmağını ağzına götürmesinin ardından, sosyal medya kullanıcıları sevgilisi Ines Garcia Santos'un hamile olabileceğine dair çeşitli söylentiler yaymaya başladı.

Ancak şu an için bu iddiaları doğrulayan resmi bir bilgi bulunmuyor. Yahoo Sports'un haberine göre, Yamal bu hareketi çocuk beklediği için değil, küçük kardeşi Keyn'e ithafen yaptı. Keyn, Eylül ayında dört yaşına girecek.

Böylece, futbolcunun golden sonraki hareketinin babalık haberi değil, kardeşine yönelik samimi bir tebrik ve sevgi göstergesi olduğu belirtiliyor.

Ines Garcia Santos'un hamileliği konusunda ise ne Yamal'ın kendisinden ne de temsilcilerinden resmi bir açıklama yapıldı.

Lamine YamalBarcelonaLa LigaFutbolTransfer
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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