Kazakistan, 2026 Asya Oyunları için resmi boks kadrosunu açıkladı

Japonya'nın ev sahipliği yapacağı prestijli XX. Yaz Asya Oyunları'nda mücadele edecek Kazakistan milli boks takımının resmi kadrosu belli oldu. Bu konuda Sports.kz yayını haber verdi. Komşu ülke sporcularının bu küresel organizasyon öncesinde özel ortak antrenman kampları gerçekleştirmesi planlanıyor. Peki, Kazak boksörler arasında hangi ünlü şampiyonlar kadroda yer aldı ve maçlar ne zaman başlayacak? Makalenin sonunda ise asıl merak edilen konu olan erkekler ve kadınlar sıkletlerindeki tam kadro ile müsabakaların kesin tarihleri hakkındaki tüm detayları açıklayacağız.

Japonya'daki Asya Oyunları ve milli takımın hazırlık süreci

Kıtanın en büyük spor forumu öncesinde komşu ülke milli takımı ciddi bir hazırlık dönemi geçiriyor:

Müsabaka yeri ve tarihi: Boks müsabakalarının bu yıl 21 Eylül'de başlayacağı duyurulmuş olup, turnuvanın tamamı 19 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında Japonya'nın Aichi-Nagoya bölgesinde gerçekleştirilecektir;

Antrenman süreci: Resmi başlangıç öncesinde Kazak boksörler, form durumlarını daha da yükseltmek amacıyla ortak antrenman kamplarına katılacaklar;

Takımın hedefi: Komşu ülkenin spor yönetimi, Asya Oyunları'nda mutlak yüksek başarılar elde etmeyi ve şampiyonluk kemerlerini kazanmayı hedefliyor.

Haberlerde, «Kazakistan milli boks takımının Asya Oyunları'nda mücadele edecek kadrosu tamamen oluşturuldu ve sporcular turnuvaya ciddi şekilde hazırlanıyor» ifadeleri yer alıyor.

Erkekler ve kadınlar sıkletleri ile kadro adayları

Komşularımızın onurunu müsabakada temsil edecek sporcuların listesi şu şekilde:

Erkek takımı: Mahmud Sabirhan (-55 kg), Orazbek Asilkulov (-60 kg), Torehan Sabirhan (-70 kg), Sabirjan Akkalikov (-80 kg), Nurbek Oralbay (-90 kg) ve Aybek Oralbay (+90 kg);

Kadın takımı: Alua Balkibekova (-51 kg), Nazim Kızıbay (-54 kg), Viktoriya Grafeyeva (-60 kg), Aida Abikeyeva (-65 kg) ve Natalya Bogdanova (-75 kg);

Tecrübe ve gençliğin uyumu: Kadroda hem tecrübeli dünya şampiyonları hem de yetenekli genç sporcular yer alıyor.

Ana karar ve müsabakanın resmi tarihleri

Pek çok kişinin merak ettiği en temel konu, bu denli büyük kıtasal bir organizasyonun ne zaman düzenleneceği ve ana takvimin nasıl olduğudur. En önemli karar ve sonuç şudur ki, «2026 Asya Oyunları» müsabakaları resmen 19 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Japonya'nın Aichi-Nagoya bölgesinde gerçekleşecek, boks maçları ise 21 Eylül'de start alacak.

Sizce Kazakistan milli takımının bu yenilenmiş kadrosu, Japonya'daki Asya Oyunları'nda kaç altın madalya kazanabilir? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu spor haberini boks severlere ulaştırın!