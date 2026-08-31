Cody Gakpo neden Tottenham'ı reddedip Manchester City'yi seçti?

İngiltere Premier Lig'de yaz transfer döneminin en sansasyonel olaylarından biri yaşandı. Londra kulübü Tottenham'ın yönetimi, Liverpool ve Hollanda milli takımı forveti Cody Gakpo'nun kararı karşısında şoka uğradı. Başlangıçta Kuzey Londra ekibine katılmaya neredeyse ikna olan 27 yaşındaki forvet, son saniyelerde Pep Guardiola yönetimindeki Manchester Cityseçeneğinde karar kıldı.

Saygın TeamTalk yayınının haberine göre, Gakpo 'Spurs' ile tüm kişisel şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmıştı.

90 milyondan 99 milyona: 'City' transferi nasıl kaptı?

Transfer yarışındaki temel finansal ve taktiksel detaylar:

Tottenham'ın teklifi: Londra kulübü, Hollandalı kanat oyuncusu için yaklaşık 90 milyon Euro ödemeye ve onu hücum hattının ana lideri yapmaya hazırdı;

Manchester City'nin 99 milyon Euro'luk darbesi: Duruma müdahale eden 'City', rakibini geride bırakarak oyuncu için tam 99 milyon Euro ödemeyi kabul etti;

Oyuncunun tercihi: Kupalar için mücadele ve Şampiyonlar Ligi'ndekiistikrar faktörü nedeniyle Gakpo, kariyerine Manchester'da devam etmeyi seçti.

Gakpo'nun Liverpool'daki performansı

Cody Gakpo, Merseyside ekibinde geçen sezon şu istatistikleri kaydetmişti: