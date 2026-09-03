Manchester City'nin 2026 Yaz Transferlerinin Tamamı Açıklandı

·40·Spor
Manchester City'nin 2026 Yaz Transferlerinin Tamamı Açıklandı

Avrupa'nın önde gelen liglerinde, özellikle İngiltere Premier League'de yaz transfer dönemi resmen kapandı. Efsanevi teknik direktör Pep Guardiola'nın ayrılışının ardından Manchester City'de başlayan yeni dönem, beklendiği gibi eşi benzeri görülmemiş bir kadro devrimine dönüştü. Kulübün yeni sportif direktörü Hugo Viana ve teknik direktörlük görevine getirilen İtalyan uzman Enzo Maresca ikilisi, "City" kadrosunu neredeyse baştan aşağı yeniden inşa etti. Takım bu yaz transfer döneminde sadece rekor düzeyde harcama yapmakla kalmadı, aynı zamanda birçok efsanevi yıldızıyla da yollarını ayırdı.

Rekor transferler ve yeni yıldızlar: Kimler geldi?

Hugo Viana, Maresca'nın taktiksel şeması için gerekli olan yeni oyuncuları kadroya katmak adına büyük meblağlar harcamaktan çekinmedi:

  • Enzo Fernández (Chelsea'den): 125 milyon sterlin — bu yazın en ses getiren ve en pahalı transferi;

  • Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan): 116 milyon sterlin — Premier League içindeki bir başka fantastik transfer;

  • Ayyoub Bouaddi (Lille'den): 95 milyon avro (+ 5 milyon avro bonus);

  • Iliman Ndiaye (Everton'dan): 60 milyon sterlin (+ 5 milyon sterlin bonus);

  • Allan (Palmeiras'tan): 37,5 milyon avro (+ 2,5 milyon avro);

  • Mathis Deturbe (Troyes'dan): 25 milyon avro;

  • Jeremy Monga (Leicester City'den): 10 milyon sterlin (+ 2,5 milyon sterlin);

  • Pierce Charles (Sheffield Wednesday'den): 3 milyon sterlin (+ en az 5 milyon sterlin, toplam 10 milyon sterline kadar);

  • Gerónimo Rulli (Marsilya'dan): 2 milyon avro karşılığında kaleci hattını güçlendirmek için alındı.

Efsanelere veda ve büyük satışlar: Kimler gitti?

Kadroyu gençleştirmek ve Finansal Fair Play kurallarına uymak amacıyla takımın ana yıldızları diğer dev kulüplere satıldı veya serbest oyuncu olarak uğurlandı:

  • Savio: Tottenham'a 75 milyon sterlin (+ 10 milyon sterlin bonus);

  • Rodri: Bonuslar dahil 65,4 milyon sterlin karşılığında Barcelona'ya transfer oldu;

  • Tijjani Reijnders: Al-Qadsiah'a 52 milyon sterlin;

  • Nico González: Newcastle'a 48 milyon sterlin (+ 4 milyon sterlin bonus);

  • James Trafford: Leeds'e 40 milyon sterlin (+ bonuslar);

  • Manuel Akanji: Inter'e 15 milyon avro;

  • Nathan Aké: Fenerbahçe'ye 7 milyon sterlin (+ 1,5 milyon sterlin bonus);

  • Issa Kaboré: Wrexham'a 2 milyon sterlin;

  • Bernardo Silva: Serbest oyuncu olarak Real Madrid'e katıldı;

  • John Stones: Sözleşmesi bittikten sonra serbest oyuncu statüsünde Inter'in yolunu tuttu.

Kapsamlı kiralama politikası: Ana kadro dışında kalanlar

Maresca yönetiminde oyun süresi garanti edilmeyen birçok tecrübeli ve genç oyuncu, kiralık olarak başka takımlara gönderildi:

  • Omar Marmoush: Tottenham'a bir sezonluk kiralık ve ardından 50 milyon sterlinlik zorunlu satın alma opsiyonu (+ 10 milyon sterlin bonus) ile verildi;

  • Juma Ba: Augsburg'a (20 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla);

  • Mathis Deturbe: Yeni transfer edildikten hemen sonra Monaco'ya kiralandı;

  • Claudio Echeverri: Satın alma opsiyonuyla Benfica'ya geçti;

  • Jack Grealish: Everton'a bir sezonluğuna kiralandı;

  • Ayrıca Divine Mukasa (West Ham), Divin Mubama (Southampton), Stephen Mfuni (Coventry City), Jeremy Monga (Swansea City), Sverre Nypan ve Ishaya Dada-Mascoll (Lommel), Max Alleyne (Burnley), Kalvin Phillips ve Jeyden Heskey (Sheffield United), Pierce Charles (QPR), Oliver Watmuff (Stockport County), Christian McFarlane (Leicester City), Charlie Gray (Wigan Athletic), Emilio Lawrence (Luton Town), Lakyle Samuel (Exeter City), Spike Brits (Sutton United) ve Jack Wint (Kidderminster Harriers) bir yıl boyunca kiralık olarak forma giyecek.

Pep Guardiola, Rodri, Bernardo Silva ve Stones gibi figürlerden yoksun kalan Manchester City, Maresca yönetiminde tarihinde tamamen yeni bir sayfa açıyor.

Sizce Enzo Maresca ve Hugo Viana'nın gerçekleştirdiği bu devasa transfer devrimi Manchester City'yi tekrar Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyabilir mi, yoksa Rodri ve Guardiola'nın ayrılığı takımda bir kriz mi başlatacak? Yeni transferlerden hangisi en başarılı olacak? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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