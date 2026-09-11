Declan Rice, Kevin De Bruyne'nin performansını övdü

Arsenal, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında deplasmanda İtalyan ekibi Napoli'yi tek golle mağlup etti. Stadio Diego Armando Maradona'da oynanan çekişmeli mücadelede Mikel Arteta'nın öğrencileri kritik üç puanı hanesine yazdırdı. Maçın ardından İngiliz orta saha oyuncusu Declan Rice, rakip takımın yıldız ismi hakkında açıklamalarda bulundu. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Goal.com'un haberine göre, maçın kaderini ikinci yarının sonlarında gelen gol belirlese de orta sahadaki mücadele ana gündem maddesi oldu. Arsenal orta sahasının bel kemiği Declan Rice, maç boyunca eski rakibiyle karşı karşıya geldi. Rice'a göre, yaz transfer döneminde Serie A ekibine katılan tecrübeli orta saha oyuncusu, Avrupa sahnesinde hala büyük bir tehdit oluşturuyor.

Kevin De Bruyne üst düzey kalitesini gösterdi

Napoli formasıyla bu sezon ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Kevin De Bruyne , aktif bir oyun sergiledi. Sezon başında sakatlıklar ve yedek kalması nedeniyle zorlanan Belçikalı yıldız, bu maçta gerçek potansiyelini ortaya koydu. Rakip savunmaya zor anlar yaşatan oyuncu, orta sahada oyunun kontrolünü elinde tuttu.

Maç sonu Prime Video'ya konuşan Declan Rice, rakibinin yeteneğine övgüde bulundu. "Bugün galip gelsek bile bize çok sorun çıkardı," dedi İngiliz orta saha oyuncusu. Rice, yıllar süren rekabetin ardından onu sahada tekrar görmenin güzel olduğunu, çünkü onun çok zeki ve boş alanları mükemmel bulan bir oyuncu olduğunu ekledi.

Mikel Arteta ve Kevin De Bruyne arasındaki sıcak ilişki

Futbolcular arasındaki karşılıklı saygı teknik heyete de yansıdı. Arsenal menajeri Mikel Arteta, maç sonunda eski öğrencisiyle samimi bir şekilde selamlaştı. Hatırlanacağı üzere Arteta, Manchester City'de yardımcı antrenörlük yaptığı dönemde Belçikalı yıldızla yakından çalışmıştı.

Basın toplantısında eski öğrencisinden övgüyle bahseden Mikel Arteta, onu dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak nitelendirdi. Arteta şunları söyledi: "Eğer Napoli'de en sevdiğim oyunculardan biri varsa, o da Kevin De Bruyne'dir. Onunla yaklaşık dört yıl çalışma şansına eriştim. Bence o, tarihin en iyi orta saha oyuncularından biri ve oyununu izlemek hala büyük bir keyif."ifadelerini kullandı.

Öte yandan tecrübeli Belçikalı orta saha oyuncusu da rakibinin gücünü kabul ederek, Arsenal'in şu anda dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu vurguladı. Buna rağmen taktiksel mücadelede üstünlük kuran konuk ekip, hedefine ulaşmayı başardı. Arsenal kaptanı Martin Odegaard'ın attığı gol, takımının Avrupa macerasına galibiyetle başlamasını sağladı.