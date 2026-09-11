ABD yönetimi, Afrika kıtasındaki tek Amerikan sermayeli telekomünikasyon şirketi olan Africell'e yaklaşık 100 milyon dolarlık imtiyazlı kredi sağlamayı planlıyor. Bu fon, Çinli Huawei şirketinin bölgedeki genişlemesiyle mücadele etmek ve modern iletişim altyapısını geliştirmek için kullanılacak. Bu bilgi Ixbt.com tarafından bildirildi. aktarılıyor.

Reuters ajansının incelediği proje belgesine göre, bu finansal destek Africell'in ABD ve diğer ortak tedarikçilerin en son mobil iletişim teknolojilerine yatırım yapmasına olanak tanıyacak. Bu girişim, Washington'ın yabancı ülkelerde üçüncü taraf telekomünikasyon ekipmanlarının kullanımını genişletmeye yönelik kapsamlı kampanyasının önemli bir parçasıdır.

Africell Holding Limited CEO'su Ziad Dallul, EXIM ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, bunun faaliyet gösterdikleri pazarlarda güvenilir ve emniyetli iletişim altyapısının kurulmasına hizmet edeceğini ifade etti. Kredinin daha önce kamuoyuna açıklanmadığı ve ABD yetkililerinin uzun vadeli stratejisine dayandığı bildiriliyor.

Çin teknolojilerine karşı küresel mücadele

ABD yönetimi, ilk başkanlık döneminde «temiz ağ» girişimini başlatmıştı. Bu program, Amerika ve müttefiklerinin altyapısından Çinli telekomünikasyon teknolojilerini, uygulamalarını ve operatörlerini kademeli olarak çıkarmayı hedefliyor. Washington, bu çabaları sonraki dönemlerde de tutarlı bir şekilde sürdürüyor.

ABD'nin, kullanıcıları izleme ve casusluk suçlamalarıyla Huawei'ye karşı sert yaptırımlar uyguladığını belirtmek gerekir. Ancak Çinli şirket, tüm bu suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Buna rağmen, Amerikan baskısı uluslararası ölçekte etkisini göstermeye devam ediyor.

Afrika pazarındaki durum ve rekabet

Counterpoint Research verilerine göre, bugün Huawei Afrika'daki 5G altyapı pazarının yaklaşık %52'sini elinde tutuyor. Bu durum, Çinli şirketin kıtadaki konumunun oldukça güçlü olduğunu ve piyasadan çıkarılmasının kolay olmayacağını gösteriyor.

Hatırlatmak gerekirse, daha önce ixbt.com verilerine göre Hindistan'ın ağlarını Huawei ve ZTE ekipmanlarından temizlemeye hazırlandığı bildirilmişti. Uzmanların hesaplamalarına göre, bu ekipmanların değiştirilmesi yerel operatörlere yaklaşık 3 milyar dolara mal olabilir.