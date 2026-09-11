Huawei Pura X View akıllı telefonu ilk günde 180 bin adet sattı

·3·Teknoloji
Huawei Pura X View akıllı telefonu ilk günde 180 bin adet sattı

ixbt.com'un haberine göre, Huawei'nin özgün tasarıma sahip yeni Huawei Pura X View akıllı telefonu, satışa çıktığı ilk günden itibaren büyük bir popülariteye ulaştı. İlk 24 saat içinde 180 binden fazla satılan cihaz, teknoloji pazarında büyük ilgi uyandırdı. Bu başarı, markanın özgün form faktörlü cihazlarının tüketiciler arasında ne kadar talep gördüğünü bir kez daha kanıtladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İstatistiklere göre, Huawei'nin Pura X ve Max serisi katlanabilir telefonları piyasaya sürüldüğünden bu yana toplamda 2,9 milyondan fazla sevkiyat gerçekleştirdi. Ancak Pura X View modeli, diğer geleneksel cihazlardan keskin bir şekilde ayrılıyor ve tamamen yeni bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Benzersiz ekran ve monoblok tasarım

Bu yeni cihaz, dünyanın ilk geniş formatlı monoblok gövdeli akıllı telefonu olarak kabul ediliyor. Günümüzde birçok lider marka geniş form faktörlü katlanabilir cihazlar üzerinde çalışırken, Huawei bu yaklaşımı standart monoblok telefonlarda uygulamaya karar verdi.

Akıllı telefon, 6,39 inç düz OLED ekranla donatılmış olup ekran-gövde oranı yüzde 96,1'dir. 16:9,5 ekran en-boy oranına sahip cihazın dört tarafındaki çerçeveler sadece 1 milimetredir. Bu da kullanıcılara neredeyse sınırsız bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

Bellek seçenekleri ve fiyat politikası

Huawei Pura X View, kullanıcılara dört farklı renk seçeneğiyle sunuluyor ve tüm modeller 12 GB RAM ile donatılmış durumda. Bu teknolojik yeniliğin fiyatı, konfigürasyonuna göre şu şekilde belirlendi:

  • 12/256 GB temel sürüm — 5999 yuan veya yaklaşık 900 dolar;
  • 12/512 GB orta konfigürasyon — 6999 yuan;
  • 12 GB + 1 TB en üst (top) sürüm — 8499 yuan.
Cihazın 200 ve 50 megapiksellik kameraları ile 7000 mAh batarya kapasitesi gibi teknik özellikleri, tüketicilerin dikkatini çeken temel unsurlar oldu. Bu değerler, akıllı telefonu pazardaki en rekabetçi amiral gemilerinden biri haline getiriyor.

HuaweiPura X ViewAkıllı TelefonTeknolojiÇin
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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