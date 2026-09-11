«Gizlice kaydediyor!»: LG televizorlarındaki 216 milyonluk casusluk skandalı ortaya çıktı

Modern teknolojiler, insan hayatını kolaylaştırmak yerine, özel hayatı ihlal eden tehlikeli bir silaha dönüşüyor. Bağımsız IT gazeteciliği ve teknolojik uzmanlık alanında büyük bir cesaret örneği sergileyen Gamers Nexus araştırmacı ekibi, dünya elektroniği devi LG hakkında benzeri görülmemiş bir ifşaat yayınladı. Gerçekleştirilen karmaşık teknik deneyler sırasında, ev ağındaki LG Smart TV televizyonlarının, kullanıcıların her konuşmasını onlar fark etmeden, hatta televizyon ekranı kapalıyken bile kaydedip şirketin sunucularına gönderdiği kanıtlandı. Dünya genelinde 216 milyondan fazla cihazı, Türkiye pazarındaki binlerce haneyi de kapsayan bu tehdide karşı bağımsız araştırmacılar, kurumsal tekellere karşı nasıl kahramanca bir mücadele verdi? Peki, televizyonlar internet kapalıyken bile sesi nasıl saklıyor, evdeki diğer hangi cihazlar izleme altına alındı ve bu sistemden nasıl korunulabilir?

Akıllı televizyonların tehlikeli bir casusa dönüşmesi

Yıllardır kolaylık sembolü olarak satılan Smart TV cihazlarının ardındaki korkunç gerçek ortaya çıktı:

Kapalı ekranın ardındaki kulak: Gamers Nexus uzmanları, özel testler aracılığıyla televizyon ekranı kapalı göründüğünde bile mikrofonun aktif çalıştığını ve çevredeki konuşmaları net bir ses kaydı olarak aldığını tespit etti;

İnternetsiz bile hafızada saklama: Televizyon internet ağından çıkarılırsa, sesleri kendi dahili hafızasında topluyor ve internete bağlanıldığı anda doğrudan LG sunucularına iletiyor;

216 milyonluk tehdit: Bu yazılımsal casusluk sistemi dünya genelinde 216 milyondan fazla televizyonu kapsıyor ve bu tür cihazlar Türkiye pazarında da en popüler markalardan biri olarak kabul ediliyor;

Komşu Wi-Fi ağları ve cihazlar hedefte: Televizyon sadece ev içindeki telefon, akıllı saat, dizüstü bilgisayar ve tabletleri taramakla kalmıyor, aynı zamanda komşuların açık ağları hakkında da tam bilgi topluyor.

«Her şey nasıl başlamıştı?»: Şirketlerin açgözlülüğü ve sınırsız reklamcılık işi

Kullanıcıların haberi olmadan özel hayatlarına sızılması bir anda olmadı:

Para kazanmanın karanlık yüzü: Büyük teknoloji üreticileri, televizyon satışının yanı sıra kullanıcıların her hareketini reklam verenlere satarak milyarlarca dolar gelir elde etmeye başladı;

ACR (Otomatik İçerik Tanıma) sistemi: Ekranda ne gösterildiğini her saniye analiz ederek, yapay zeka yardımıyla hedefli reklamları dayatma sistemi geliştirildi;

Fark ettirmeden alınan onaylar: Müşterilerin televizyonu ilk kez açtıklarında okumadan onayladıkları çok sayfalı lisans sözleşmelerinin ardına bu tür casusluk mekanizmaları ustalıkla gizlendi.

Milyarlık deve karşı bağımsız mühendislerin cesareti

Bu devasa sırrı ifşa etmek, bağımsız mühendislerden ve yazılımcılardan büyük bir özveri gerektirdi:

70.000 dolarlık bağımsız araştırma: Gamers Nexus ekibi, hiçbir sponsor olmadan 70 bin dolardan fazla kişisel kaynak harcayarak aylarca laboratuvarda LG yazılımlarını decompile etti ve şifreleri kırdı;

Ağı çevreleyen iz sürücü: Araştırmacılar, ofislerindeki 38'den fazla bağımsız cihazın — hatta çalışanların kişisel Samsung Galaxy telefonlarının ve akıllı saatlerinin bile televizyon tarafından tespit edilip takibe alındığını kanıtladı;

Gerçeğin gün yüzüne çıkışı: Şirketlerin olası tehditlerine ve hukuki baskılarına rağmen, araştırmacılar tüm kanıtları video formatında kamuoyuna sundu.

«Bir televizyon satın aldığınızda, o sizin mülkünüz olmalı, özel hayatınızı gözetleyen kurumsal bir casus değil. Kullanıcılar cihazları üzerindeki kontrolü geri almalıdır», — diye vurguladı araştırmanın yazarları.

Güvenlik için pratik tavsiye: Televizyon nasıl kontrol altına alınır?

Gamers Nexus uzmanları, bu tehditten korunmak için aşağıdaki acil önlemleri tavsiye ediyor:

Ağdan ayırma: Eğer Smart TV özellikleri çok gerekli değilse, televizyonu evdeki Wi-Fi ağından ayırmak en güvenli yoldur;

Harici medya oynatıcılar kullanmak: Televizyonu sadece monitör olarak kullanıp, internet ve içerik için açık kaynaklı, kontrol edilebilir harici medya oynatıcılar (TV Box) kullanmak;

Ayarlardaki casusluğu kapatmak: Televizyon menüsüne girerek «Sesli Kontrol», «Automatic Content Recognition (ACR)» ve «Reklam için veri toplama» seçeneklerindeki tüm izinleri iptal etmek.

Araştırmanın tam videosuna bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: http://www.youtube.com/watch?v=6IFVTcM28KA

Sizin evinizde de LG veya başka bir marka Smart TV var mı? Ev ağındaki bu tür cihazların aile konuşmalarını gizlice dinleyebileceğini hiç düşündünüz mü? Gizliliğinizi korumak için televizyonu internetten ayırmaya hazır mısınız? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve evinde modern televizyon kullanan tüm yakınlarınızı uyarmak için bu önemli araştırmayı paylaşın!