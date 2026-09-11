Honor Watch 6 Pro akıllı saatleri 28 Eylül'de satışa çıkıyor

·6·Teknoloji
Honor Watch 6 Pro akıllı saatleri 28 Eylül'de satışa çıkıyor

Honor, bir sonraki amiral gemisi cihazı olan Honor Watch 6 Pro akıllı saatlerinin piyasaya sürüleceğini resmen doğruladı. ixbt.com'un haberine göre, yeni cihazın tanıtımı ve satışların başlaması 28 Eylül olarak belirlendi ve etkinlikte şirketin Magic9 serisini de tanıtması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni nesil akıllı saatler, önceki modelin bilinen tasarım konseptini koruyor. Bununla birlikte üretici, kullanıcılara daha fazla seçenek sunmak amacıyla birkaç farklı versiyon hazırladı. Özellikle saatin parlak sarı detayları, ekran çevresindeki dakika ölçeği ve daha dinamik bir görünüme sahip özel bir spor versiyonu geliştirildi.

Spor tarzı tasarımın yanı sıra, geleneksel görünümü tercih eden müşteriler için klasik kadranlı ve kahverengi kayışlı bir alternatif de sunulacak. Bu, cihazın hem günlük işlerde hem de fiziksel aktiviteler sırasında rahatlıkla kullanılabilmesini sağlıyor.

Gelişmiş sağlık takip özellikleri

Honor Watch 6 Pro modelinin en önemli ve dikkat çekici yeniliği, sağlık göstergelerini takip eden genişletilmiş özellikler seti olarak öne çıkıyor. Şirket yetkililerine göre, saate ilk kez uyku apnesi izleme sistemi entegre edilecek.

Bu yenilikçi sistem, acil ve tehlikeli durumlarda kullanıcıyı zamanında uyarmak için tasarlandı. Bunun, kullanıcının genel durumunu sürekli kontrol altında tutmak ve olası riskleri önlemek adına önemli bir adım olması bekleniyor.

Ayrıca yeni akıllı saatler, geliştirilmiş 2.0 kan basıncı ölçüm sistemi, kandaki şeker miktarını sürekli takip etme imkanı ve göstergeleri daha hassas analiz etmeye yarayan güncellenmiş Smart Eye Sensing teknolojisi ile donatılacak.

Şu anda resmi satış kanalları üzerinden Honor Watch 6 Pro akıllı saatleri için ön sipariş süreci başlatılmış durumda. Tıbbi odaklı özelliklerle zenginleştirilen bu cihaz, teknoloji tutkunları arasında büyük ilgi uyandırıyor.

HonorAkıllı SaatTeknolojiGadgetHaberler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Galaxy Z Fold8 için Apple tarzı animasyon geliştirildiGalaxy Z Fold8 için Apple tarzı animasyon geliştirildiBugün, 10:57Samsung, Apple'ın ilk katlanabilir telefonunu tiye aldıSamsung, Apple'ın ilk katlanabilir telefonunu tiye aldıBugün, 09:27Ninkear, IFA 2026 fuarında U9 Pro dizüstü bilgisayarını tanıttıNinkear, IFA 2026 fuarında U9 Pro dizüstü bilgisayarını tanıttıBugün, 01:23Uzay çöpüne karşı koruma: sulu «alüminyum yumurtalar» test edildiUzay çöpüne karşı koruma: sulu «alüminyum yumurtalar» test edildiBugün, 00:50Avrupa kendi insanlı uzay aracını geliştireceğini duyurduAvrupa kendi insanlı uzay aracını geliştireceğini duyurduDün, 21:52Xiaomi, küresel pazar için HyperOS 4 testlerine başladıXiaomi, küresel pazar için HyperOS 4 testlerine başladıDün, 21:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü