Honor Watch 6 Pro akıllı saatleri 28 Eylül'de satışa çıkıyor

Honor, bir sonraki amiral gemisi cihazı olan Honor Watch 6 Pro akıllı saatlerinin piyasaya sürüleceğini resmen doğruladı. ixbt.com'un haberine göre, yeni cihazın tanıtımı ve satışların başlaması 28 Eylül olarak belirlendi ve etkinlikte şirketin Magic9 serisini de tanıtması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni nesil akıllı saatler, önceki modelin bilinen tasarım konseptini koruyor. Bununla birlikte üretici, kullanıcılara daha fazla seçenek sunmak amacıyla birkaç farklı versiyon hazırladı. Özellikle saatin parlak sarı detayları, ekran çevresindeki dakika ölçeği ve daha dinamik bir görünüme sahip özel bir spor versiyonu geliştirildi.

Spor tarzı tasarımın yanı sıra, geleneksel görünümü tercih eden müşteriler için klasik kadranlı ve kahverengi kayışlı bir alternatif de sunulacak. Bu, cihazın hem günlük işlerde hem de fiziksel aktiviteler sırasında rahatlıkla kullanılabilmesini sağlıyor.

Gelişmiş sağlık takip özellikleri

Honor Watch 6 Pro modelinin en önemli ve dikkat çekici yeniliği, sağlık göstergelerini takip eden genişletilmiş özellikler seti olarak öne çıkıyor. Şirket yetkililerine göre, saate ilk kez uyku apnesi izleme sistemi entegre edilecek.

Bu yenilikçi sistem, acil ve tehlikeli durumlarda kullanıcıyı zamanında uyarmak için tasarlandı. Bunun, kullanıcının genel durumunu sürekli kontrol altında tutmak ve olası riskleri önlemek adına önemli bir adım olması bekleniyor.

Ayrıca yeni akıllı saatler, geliştirilmiş 2.0 kan basıncı ölçüm sistemi, kandaki şeker miktarını sürekli takip etme imkanı ve göstergeleri daha hassas analiz etmeye yarayan güncellenmiş Smart Eye Sensing teknolojisi ile donatılacak.

Şu anda resmi satış kanalları üzerinden Honor Watch 6 Pro akıllı saatleri için ön sipariş süreci başlatılmış durumda. Tıbbi odaklı özelliklerle zenginleştirilen bu cihaz, teknoloji tutkunları arasında büyük ilgi uyandırıyor.