Bibisara'nın uzun süredir beklediği zafer: Sindarov'un şakası ve Shuvalova'dan alınan tatlı rövanş

Hindistan'ın Bangalore şehrinde düzenlenen, en prestijli ve yüksek ödül havuzuna sahip takım turnuvası olan Tech Mahindra Global Chess League-2026 turnuvasında gerçek bir satranç draması ve sansasyonel anlar yaşanıyor. Dünyanın en yetenekli satranç kraliçelerinden biri ve iki kez yıldırım satranç dünya şampiyonu olan Kazakistanlı Bibisara Assaubayeva, turnuvadaki ilk kişisel galibiyetini nihayet elde etti. Turnuvanın başındaki maçlarda üst üste şanssızlıklar yaşayan Kazak satranççı, bu partiden sonra içindeki tüm duyguları dışa vurdu. En ilginç olanı ise Bibisara'nın, Özbekistanlı genç dahi ve olimpiyat şampiyonu Javokhir Sindarov'un, bu başarısızlıkları üzerine samimi bir şaka yaparak kendisine moral verdiğini belirtmesiydi. Rus Polina Shuvalova'dan alınan acımasız rövanş, 13:5'lik ezici galibiyet ve maçın en iyi oyuncusu unvanı; tüm bunlar Assaubayeva'yı yeniden ilgi odağı haline getirdi. Peki, Javokhir Sindarov takım arkadaşına tam olarak ne dedi ve bu galibiyet «FYERS American Gambits» takımının kaderini nasıl değiştirdi?

«Javokhir bana: “Çok fazla galibiyetim var, birini sana vereyim mi?” dedi»: Bibisara'nın samimi itirafı

Bangalore'daki maçın ardından Bibisara Assaubayeva, uzun süredir beklediği zaferini ve takım arkadaşı Javokhir Sindarov ile yaptığı ilginç sohbetin detaylarını açıkladı:

«Hiç kazanamayacakmışım gibi geliyordu»: «Nihayet bu turnuvadaki ilk partimi kazandım. Çünkü bazı partilerimde nasıl oynadığıma bakınca, bunun gerçekleşmesi imkansız gibi görünüyordu», diyerek turnuvanın başındaki psikolojik baskıyı itiraf etti satranççı;

Sindarov'dan sıra dışı trolleme ve destek: Kazakistanlı büyükusta, Özbek satranççının şakasını şöyle hatırladı: «Dün Javokhir benimle şakalaşarak: “Belki galibiyetlerimden birini sana verebilirim? Bende çok fazla var” dedi»;

«Artık benim de bir galibiyetim var!»: Bibisara, Javokhir'in şakasına layık bir cevap vererek: «Ama sanırım artık benim de bir galibiyetim var ve takım olarak maçtan galip ayrıldığımız için çok mutluyum», diyerek sevincini gizlemedi.

3:0'lık toplam hezimet: Polina Shuvalova'dan alınan tatlı rövanş

8. tur kapsamında gerçekleşen karşılaşma, kadınlar masasında mutlak bir prensip mücadelesine dönüştü:

Assaubayeva ve Shuvalova düellosu: Turnuvanın 8. turunda Bibisara, Rus güçlü satranççı Polina Shuvalova'ya karşı beyaz taşlarla akıllıca hamleler yaptı;

3:0 — acımasız rövanş: İlk turda Shuvalova'ya karşı kaybeden Assaubayeva, bu sefer rakibine hiçbir şans tanımadı ve 3:0'lık skorla güven verici bir galibiyet alarak acı mağlubiyetin rövanşını aldı;

Maçın en iyi oyuncusu: Bu şiddetli ve kusursuz partisi için Bibisara Assaubayeva, organizatörler tarafından maçın en iyi satranççısı seçilerek özel bir bireysel ödülle onurlandırıldı.

13:5'lik hezimet: «FYERS American Gambits» rakibini darmadağın etti

Assaubayeva'nın bu parlak zaferi, tüm takımın genel başarısında belirleyici bir itici güç oldu:

«Ganges Grandmasters» darmadağın edildi: Bibisara ve Javokhir Sindarov'un oynadığı «FYERS American Gambits» takımı, bu turda güçlü kadroya sahip «Ganges Grandmasters» kulübüne karşı 13:5'lik büyük ve acımasız bir galibiyet elde etti;

Javokhir Sindarov'un galibiyet serisi: Özbekistanlı genç büyükusta, bu turnuvada istikrarlı ve üst düzey oyunuyla takımın ana «golcüsü» olmaya devam ediyor;

Turnuva liderliğine doğru cesur adım: Bu galibiyet sayesinde «Gambits» takım puan durumundaki yerini önemli ölçüde sağlamlaştırdı ve final aşamasına yükselme şansını ciddi oranda artırdı.

Orta Asyalı satranç yıldızlarının uluslararası arenada tek bir takım bayrağı altında birleşmesi, birbirlerine manevi destek vermeleri ve bu tür samimi şakalar eşliğinde zaferler kazanmaları, taraftarların kalbinde büyük bir gurur duygusu uyandırıyor.

Sizce Javokhir Sindarov ve Bibisara Assaubayeva ikilisi, «FYERS American Gambits» takımını Bangalore'daki Global Satranç Ligi şampiyonluğuna taşıyabilir mi? Orta Asyalı satranççıların dünya sahnesinde gösterdiği bu hakimiyeti nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve spor dünyasındaki bu sevindirici gelişmeyi tüm satranç severler ve arkadaşlarınızla paylaşın!