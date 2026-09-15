Jorge Mendes, Lamine Yamal'ı dünyanın en iyisi ilan etti

·4·Spor
Jorge Mendes, Lamine Yamal'ı dünyanın en iyisi ilan etti

Ünlü süper menajer Jorge Mendes, Katalan kulübü Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın şu anda dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu ve 2026 Ballon d'Or ödülünü hak ettiğini kesin bir dille ifade etti. Goal.com'un haberine göre, Portekizli menajer, Barcelona Başkanı Joan Laporta ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına verdiği demeçte, öğrencisini bu ödül için ana aday olarak gösterdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

A Bola gazetesinin aktardığı bilgilere göre, akşam yemeğinden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jorge Mendes, Lamine Yamal'ın bu ödülü herkesten daha fazla hak ettiğini defalarca vurguladı. Ona göre genç kanat oyuncusu, şu anda gezegenin en iyi futbolcusu unvanını rakipsiz bir şekilde hak ediyor.

Lamine Yamal ve hedefleri

Futbolcunun kendisi de daha önce Universo Valdano'ya verdiği röportajda kendine olan yüksek güvenini gizlememişti. La Masia altyapısından yetişen oyuncu, dünyanın en iyi oyuncusu olarak sadece kendisinin ve Kylian Mbappe'nin rekabet edebileceğini, bu sezonki performansıyla ödülü bizzat kendisinin alması gerektiğini açıkça belirtmişti.

Uzmanlar ve taraftarlar, Yamal'ın son sezondaki istatistiklerinin ve oyununun gerçekten takdire şayan olduğunu kabul ediyor. Hem kulüp hem de milli takım düzeyinde büyük başarılara imza atan oyuncu, sergilediği parlak performansla takımlarının zaferlerine büyük katkı sağladı.

Sezon sonuçları ve prestijli ödüller

Geçtiğimiz sezon genç yetenek, Barcelona ile La Liga ve İspanya Süper Kupası'nı kazandı. Ayrıca İspanya milli takımıyla da önemli zaferler elde ederek toplamda 24 gol attı ve 18 asist yaptı.

Bu yüksek bireysel istatistikler ve kazanılan takım kupaları, Yamal'ın Ballon d'Or yarışındaki konumunu daha da güçlendiriyor. Kylian Mbappe ile olan rekabeti ise futbol dünyasının en ilgi çekici çekişmelerinden biri haline geldi.

Hatırlatmak gerekirse, 2026 Ballon d'Or kazananı, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek törenle açıklanacak. Bu prestijli 70. ödül töreni, tarihinde ilk kez Paris dışında gerçekleştirilmesiyle de dikkat çekiyor.

Lamine YamalJorge MendesBallon d'OrBarcelonaKylian Mbappe
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Khamzat Chimaev üç büyük şampiyonluk maçı için tahminlerde bulunduKhamzat Chimaev üç büyük şampiyonluk maçı için tahminlerde bulunduBugün, 08:23McGregor, Holloway ile maçında hakemi suçladı: Sporda en büyük geri dönüş ne zaman olacak?McGregor, Holloway ile maçında hakemi suçladı: Sporda en büyük geri dönüş ne zaman olacak?Bugün, 08:18Merab Dvalishvili, ezeli rakibinin mağlubiyeti hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunduMerab Dvalishvili, ezeli rakibinin mağlubiyeti hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunduBugün, 08:10Olimpiyat ateşi Semerkant'a doğru yola çıktı: Anand, kutsal meşaleyi Sindarov'a devrettiOlimpiyat ateşi Semerkant'a doğru yola çıktı: Anand, kutsal meşaleyi Sindarov'a devrettiBugün, 07:49İnanılmaz geri dönüş!: Inter 0:2'den dönerek Udinese'yi 5:3 mağlup ettiİnanılmaz geri dönüş!: Inter 0:2'den dönerek Udinese'yi 5:3 mağlup ettiBugün, 06:36Lejyonerlarımızın sansasyonel zaferi: Esteghlal, Al Sadd'ı 3-0 mağlup ettiLejyonerlarımızın sansasyonel zaferi: Esteghlal, Al Sadd'ı 3-0 mağlup ettiBugün, 06:31
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev maçı sonrası
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev maçı sonrası
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Abdukodir Khusanov, Manchester City formasıyla Porto maçında nasıl bir performans sergiledi?
Abdukodir Khusanov, Manchester City formasıyla Porto maçında nasıl bir performans sergiledi?