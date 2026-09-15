Jorge Mendes, Lamine Yamal'ı dünyanın en iyisi ilan etti

Ünlü süper menajer Jorge Mendes, Katalan kulübü Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın şu anda dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu ve 2026 Ballon d'Or ödülünü hak ettiğini kesin bir dille ifade etti. Goal.com'un haberine göre, Portekizli menajer, Barcelona Başkanı Joan Laporta ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına verdiği demeçte, öğrencisini bu ödül için ana aday olarak gösterdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

A Bola gazetesinin aktardığı bilgilere göre, akşam yemeğinden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jorge Mendes, Lamine Yamal'ın bu ödülü herkesten daha fazla hak ettiğini defalarca vurguladı. Ona göre genç kanat oyuncusu, şu anda gezegenin en iyi futbolcusu unvanını rakipsiz bir şekilde hak ediyor.

Lamine Yamal ve hedefleri

Futbolcunun kendisi de daha önce Universo Valdano'ya verdiği röportajda kendine olan yüksek güvenini gizlememişti. La Masia altyapısından yetişen oyuncu, dünyanın en iyi oyuncusu olarak sadece kendisinin ve Kylian Mbappe'nin rekabet edebileceğini, bu sezonki performansıyla ödülü bizzat kendisinin alması gerektiğini açıkça belirtmişti.

Uzmanlar ve taraftarlar, Yamal'ın son sezondaki istatistiklerinin ve oyununun gerçekten takdire şayan olduğunu kabul ediyor. Hem kulüp hem de milli takım düzeyinde büyük başarılara imza atan oyuncu, sergilediği parlak performansla takımlarının zaferlerine büyük katkı sağladı.

Sezon sonuçları ve prestijli ödüller

Geçtiğimiz sezon genç yetenek, Barcelona ile La Liga ve İspanya Süper Kupası'nı kazandı. Ayrıca İspanya milli takımıyla da önemli zaferler elde ederek toplamda 24 gol attı ve 18 asist yaptı.

Bu yüksek bireysel istatistikler ve kazanılan takım kupaları, Yamal'ın Ballon d'Or yarışındaki konumunu daha da güçlendiriyor. Kylian Mbappe ile olan rekabeti ise futbol dünyasının en ilgi çekici çekişmelerinden biri haline geldi.

Hatırlatmak gerekirse, 2026 Ballon d'Or kazananı, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek törenle açıklanacak. Bu prestijli 70. ödül töreni, tarihinde ilk kez Paris dışında gerçekleştirilmesiyle de dikkat çekiyor.