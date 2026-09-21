İngiltere Premier Ligi: Manchester City tek başına lider

·4·Spor
İngiltere Premier Ligi: Manchester City tek başına lider

İngiltere Premier Ligi'nin ilk beş haftasının ardından şampiyonadaki keskin değişimler ve beklenmedik sonuçlar futbol kamuoyunun ilgi odağında. Goal.com'un haberine göre, turnuvanın başlangıcı dev takımlardaki krizleri ve favorilerin karşılaştığı zorlukları açıkça gözler önüne serdi. Sezonun ilk ayları şampiyonluk yarışının nasıl geçeceğine dair ipuçları vererek uzmanlarda çeşitli sorular uyandırıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Manchester City güvenli bir yürüyüş başlattı

Manchester City takımı, ilk beş maçta maksimum puan toplayarak puan durumunda tek başına liderliğe yükseldi. Beş maç, beş galibiyet ve 15 puan; bu, mevcut sezonda başka hiçbir kulübün övünemeyeceği bir sonuç. Son turda Sunderland kalesine atılan cevapsız gollerle geçen heyecan verici maçta da 'City'liler iradeleriyle üstün geldiler.

Bu parlak başlangıç sadece rakamlarla ölçülmüyor. Goal.com'un verilerine göre, Manchester City tarihinde en üst lig sezonuna üst üste beş galibiyetle başlama durumunu beşinci kez tekrarladı. Daha önce takım 1912–1913, 2015–2016, 2016–2017 ve 2023–2024 sezonlarında benzer bir sonuç kaydetmişti. Ayrıca teknik direktör Enzo Maresca da kulübün başındaki ilk beş Premier Lig maçının tamamını kazanarak kendine has bir rekora imza attı.

Devlerdeki krizler ve sorunlar

Ancak diğer lider kulüpler için başlangıç bu kadar pürüzsüz geçmedi. Chelsea takımı savunma hattındaki ciddi sorunlarla boğuşurken, Arsenal beklenmedik bir şekilde tökezledi. Ayrıca Manchester United hedeflediği seviyeden hala uzak olduğunu gösterirken, Tottenham puan durumunun en alt sıralarında yer alarak zor bir durumda bulunuyor.

İlk beş tur boyunca gözlemlenen bu durumlar geçici zorluklar mı yoksa sezon boyunca ana eğilimleri belirleyecek bir faktör mü, bunu zaman gösterecek. Şimdilik Manchester City, rakiplerinin hatalarından yararlanarak şampiyonluk unvanını geri alma niyetinde kararlı olduğunu gösteriyor.

Manchester CityPremier LeagueFutbolŞampiyonaİngiltere
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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