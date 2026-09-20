Torino'da önemli zafer ve Spalletti'nin yürüyüşü: Juventus, Atalanta'yı rahat geçti!

İtalya Serie A'nın 5. haftasındaki kritik mücadelede Torino ekibi Juventus, kendi sahasında tehlikeli rakibi Atalanta'yı ağırladı. Allianz Stadyumu'ndaki karşılaşma ev sahibinin tam kontrolünde geçti ve 2-0'lık net bir galibiyetle sonuçlandı. Ev sahibinin hücum futbolu 28. dakikada meyvesini verdi; Francisco Conceição perdeyi açarken, 77. dakikada savunmacı Gleison Bremer rakip fileleri havalandırarak maçın kaderini belirledi.

Luciano Spalletti'nin öğrencileri taktik disiplini sonuna kadar koruyarak, Atalanta'nınen tehlikeli hücum üçlüsünün kaleci Vicario'yu ciddi şekilde zorlamasına izin vermedi. Bu zaferin ardından puanını 10'a çıkaran Juventus, puan tablosunda 6. sıraya yükselerek liderlik grubuna yaklaştı; 6 puanda kalan Bergamolular ise 12. sırada yer alıyor.

Peki, Spalletti'nin Torino'daki taktik devrimi Juventus'u şampiyonluk yarışına döndürebilecek mi ve Bremer liderliğindeki savunma bu istikrarı uzun süre koruyabilecek mi?

Conceição'nun çevikliği ve Bremer'in noktayı koyuşu: Maçın önemli anları

Allianz Stadyumu'ndaki karşılaşmanın en önemli anları:

Conceição'dan şık vuruş: 28. dakikada Portekizli kanat oyuncusu rakip savunmadaki boşluğu bularak skoru açtı (1-0);

Bremer'in belirleyici golü: 77. dakikada duran top sonrası ceza sahasında etkili olan Bremer, skoru perçinledi;

Juventus'un demir disiplini: Vicario'nun koruduğu kale gole kapalı kaldı, Kalulu ve Lucumi kanatlarda hatasız oynadı;

Spalletti'nin zamanında rotasyonu: Sarr, Zhegrova ve Koopmeiners'in oyuna girişi, Juventus'un maç temposunu son saniyeye kadar korumasına yardımcı oldu;

Atalanta hücumunun sönüşü: Scamacca ve Raspadori'nin yedek kulübesinden gelmesi bile konuk ekibe tek bir gol atma imkanı dahi vermedi.

Serie A 5. Hafta: Juventus - Atalanta maçı istatistikleri

Takımların maç istatistikleri ve puan durumundaki yerleri:

Göstergeler ve kriterler Juventus (Ev Sahibi) Atalanta (Konuk) Final skoru 2 0 Goller F. Conceição 28, G. Bremer 77 — Sarı kartlar Conceição (22) Christensen (17), Kessie (43) Puan durumu 10 puan 6 puan Ligdeki konumu 6. sıraya yükseldi 12. sırada kaldı Teknik direktör Luciano Spalletti Gian Piero Gasperini

Futbol analizi: Spalletti'nin taktiği Juve'yi nasıl değiştiriyor?

İtalya futbol yorumcuları ve spor analistlerinin sonuçları:

Savunma ve hücum dengesi: Juventus sadece 2 gol atmakla kalmadı, aynı zamanda kalesinde rakibe boş alan bırakmadı; Bremer sahada gerçek bir liderlik sergiledi;

Conceição'nun yükselişi: Genç kanat oyuncusu, kanatta yüksek dinamizm göstererek önemli maçlarda takımı sırtlayabileceğini kanıtladı;

Liderlerle puan farkının azalması: Bu galibiyet, Torino ekibinin ilk dört ve şampiyonluk yarışındaki baskıyı sürdürmesi için çok gerekliydi;

Atalanta'nın yaratıcılık krizi: Bergamo kulübü bu kez orta saha mücadelesini kaybetti ve De Ketelaere ile Krstović topla buluşmakta zorlandı.

Juventus'un bu net galibiyeti, takımın kriz döneminden çıktığının ve Serie A'da ciddi hedefleri olduğunun bir göstergesi.

Sizce Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus bu sezon Scudetto için yarışabilir mi? Francisco Conceição'nun takımdaki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızı paylaşın ve Serie A'nın bu önemli maçının analizini tüm futbolseverlerle buluşturun!