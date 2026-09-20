Silikon ve perovskit sentezi: %34 verimliliğe sahip güneş pili geliştirildi

·8·Teknoloji
Silikon ve perovskit sentezi: %34 verimliliğe sahip güneş pili geliştirildi

Suzhou Üniversitesi ve LONGi Merkezi Araştırma Enstitüsü uzmanları, yüksek verimliliğe sahip yeni nesil bir tandem güneş pili tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, bu yenilikçi perovskit-silikon güneş pili %34'lük bir verimlilik oranına (KPI) ulaşarak yenilenebilir enerji piyasasında önemli bir adım attı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Modern güneş enerjisi teknolojilerinde, geleneksel silikon tabanlı paneller kapasitelerinin sınırına yaklaşıyor. Bu nedenle bilim insanları, üst kısmında perovskit katmanı bulunan tandem yapıları aktif olarak araştırmaktadır. Bu yaklaşım, güneş spektrumundan çok daha verimli yararlanılmasını ve daha fazla enerji elde edilmesini sağlıyor; ancak iki malzemenin birleştiği noktadaki teknik zorluklar yaygınlaşmasının önündeki en büyük engeldi.

Teknolojik engeller ve çözüm yolları

Tandem hücrelerin üretimindeki temel sorun, dokulu silikon yüzeyinde eşit kalınlıkta bir perovskit katmanı oluşturmanın zorluğudur. Ayrıca, malzeme arayüzünde yük taşıyıcılarının kaybı yaşanmaktadır. Önceki girişimlerde bu sorunu çözmek için ek bir yalıtkan kullanılmış, ancak bu yöntem yük hareketini önemli ölçüde zorlaştırmıştı.

Çinli araştırmacı ekibi tamamen farklı bir yaklaşım benimsedi. Bütünsel bir yalıtkan yerine zirkonyum dioksit (ZrO₂) nanonoktaları kullandılar. İletken oksit ile moleküler tek katman arasında yer alan bu nanoparçacıklar, yüzey özelliklerini değiştirerek sıvı perovskit çözeltisinin boşluksuz ve düzgün bir şekilde dağılmasını sağlıyor.

Yeni hücrenin avantajları ve test sonuçları

Geliştirilen yeni teknoloji sayesinde daha büyük kristal taneleri oluştu ve bu da perovskit katmanının kalitesini önemli ölçüde artırdı. Yapılan analizlere göre, bu işlem sonucunda yük taşıyıcılarının ortalama ömrü neredeyse iki katına çıkarak 1,46 mikrosaniyeden 2,81 mikrosaniyeye yükseldi.

Laboratuvar ortamında test edilen en iyi deneysel örnek %34'lük bir verimlilik kaydetti. Uzmanlar sadece yüksek güce değil, aynı zamanda cihazın dayanıklılığına da özel önem verdiler. Hermetik olarak kapatılmış güneş pilleri, oda sıcaklığında 2000 saat boyunca kesintisiz yapay ışık altında test edildi.

Test sonuçlarına göre, bu yenilikçi hücreler başlangıçtaki verimliliklerinin %84'ünü korumayı başardı. Bu durum, gelecekte ticari amaçlı kullanılacak güneş enerjisi santralleri için uzun ömürlü ve güvenilir bir temel oluşturulacağının habercisidir.

Güneş PiliPerovskitSilikonTeknolojiEnerji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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