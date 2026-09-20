Samsung Exynos işlemcileri küresel pazar payını hızla artırdı

Samsung'un kendi üretimi olan mobil işlemcileri, küresel pazardaki konumunu önemli ölçüde güçlendirmeyi başardı. Counterpoint Research analiz ajansının verilerine göre, 2026 yılının ikinci çeyreğinde Exynos çipleri, küresel mobil SoC (çip üzerinde sistem) sevkiyat pazarının yüzde 9'unu oluşturdu. Bu oran, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2024 yılından bu yana kaydedilen en yüksek sonuç olma özelliğini taşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanlar, son üç ay içinde Exynos payının yüzde 2, yıllık bazda ise yüzde 3 oranında arttığını belirtiyor. Bu olumlu değişim, Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonlarında kendi işlemcilerini kullanmayı kısıtladığı birkaç zorlu yılın ardından önemli bir dönüm noktası oldu.

Amiral gemileri ve orta segmentte başarı

Bu yıl tanıtılan modern Galaxy S26 amiral gemisi ailesinin bazı modifikasyonları, yüksek performanslı Exynos 2600 işlemcileriyle donatıldı. Aynı zamanda Güney Koreli dev, popüler orta segment Galaxy A57 ve Galaxy A37 cihazlarında da yine bu çipe güveniyor.

Bu strateji, Samsung'un pazardaki yerini geri kazanmasını ve küresel sevkiyat hacmini stabilize etmesini sağladı. Büyüme oranları yüksek olsa da şirket, küresel pazardaki mutlak liderlerin gerisinde kalmaya devam ediyor.

Pazardaki genel rekabet ortamı

Counterpoint Research raporuna göre, mobil işlemci pazarında liderliği yüzde 31'lik pay ile MediaTek elinde tutuyor. İkinci sırada yüzde 23 ile Qualcomm yer alırken, ilk üçü yüzde 19'luk pay ile Apple tamamlıyor.

Uzmanlara göre, Samsung amiral gemisi ve orta segment cihazlarında Exynos çiplerini yaygın bir şekilde kullanmaya devam ederse, gelecekte pazardaki konumunu daha da güçlendirebilir ve liderlere yaklaşabilir. Mevcut sonuçlar, şirketin yarı iletken pazarındaki potansiyelinin henüz tükenmediğini gösteriyor.