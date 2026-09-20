«Semerkant'ta tarihi 4:0 ve zafer»: Özbek büyükustalar Macaristan'ı darmadağın etti

Kadim ve her daim genç Semerkant şehrinin ev sahipliği yaptığı 46. Dünya Satranç Olimpiyatları'nda beklenmedik ve parlak sonuçlar kaydedildi. Saat 15:00'te başlayan 5. tur maçlarında Özbekistan'ın ana erkek milli takımı, dünya satrancının köklü ve güçlü devlerinden biri olan Macaristan takımını 4:0'lık "sıfır" ve tarihi bir skorla darmadağın etti. Birinci masada Nodirbek Abdusattorov dünyanın en güçlü büyükustalarından biri olan Richard Rapport'u mağlup ederken, Javohir Sindarov tecrübeli Peter Leko karşısında parlak bir galibiyet elde etti; Nodirbek Yakubboyev ve Shamsiddin Vohidov da kendi partilerinde rakiplerine en ufak bir şans tanımadı.

Bununla birlikte, gençlerden oluşan "Özbekistan-2" takımı Filipinler karşısında 2,5 : 1,5'lik önemli bir galibiyet alırken, "Özbekistan-3" ise Avusturya ile 2:2 berabere kaldı. Kadınlar arasındaki maçlarda da gerçek bir sansasyon yaşandı: Ana milli takımımız, dünyanın önde gelen takımlarından biri olan ABD ile 2:2 berabere kaldı; özellikle genç yıldızımız Afruza Hamdamova, güçlü rakibi Karissa Yip'i mağlup etti. İkinci kadın takımımız Tunus karşısında 4:0'lık büyük bir zafer kazanırken, üçüncü takımımız Madagaskar'ı 3,5 : 0,5'lik skorla yendi.

Peki, Macaristan karşısında elde edilen 4:0'lık mutlak galibiyet Özbekistan milli takımını Olimpiyat şampiyonluğuna ne kadar yaklaştırdı ve Semerkant'taki bu tarihi tur dünya satranç camiasında nasıl değerlendiriliyor?

«Macaristan'a karşı 4:0 ve ABD ile başa baş mücadele»: 5. turun önemli sonuçları

Semerkant'ta masalar başında yaşanan en seçkin anlar ve gerçekler:

Macaristan'a karşı mutlak galibiyet: Ana erkek milli takımı (Abdusattorov, Sindarov, Yakubboyev, Vohidov) 4 masanın tamamında rakiplerini yenerek 4:0'lık sansasyonel bir sonuca ulaştı;

Rapport ve Leko'nun mağlubiyeti: Nodirbek Abdusattorov siyah taşlarla Richard Rapport'u mağlup ederken, Javohir Sindarov efsanevi Peter Leko'ya üstünlük sağladı;

«Özbekistan-2»nin güvenli adımı: Abdimalik Abdisalimov'un galibiyeti sayesinde ikinci takımımız Filipinler'i 2,5 : 1,5'lik skorla mağlup etti;

Kadınların ABD'ye karşı iradesi: Afruza Hamdamova'nın güçlü Karissa Yip karşısında kazandığı zafer, milli takımımıza ABD ile 2:2'lik değerli bir beraberlik getirdi;

Yedek takımların büyük galibiyetleri: Kadınlar kategorisinde "Özbekistan-2" Tunus'a hiçbir şans tanımadı (4:0), "Özbekistan-3" ise Madagaskar'ı 3,5 : 0,5'lik skorla mağlup etti.

Dünya Satranç Olimpiyatı. 5. tur maç sonuçları

Özbekistan milli takımlarının tüm maçlarının detayları:

Müsabaka kategorisi Maç ve nihai skor Masalardaki bireysel sonuçlar Erkekler (1. takım) Macaristan — Özbekistan 0:4 Rapport – Abdusattorov 0:1, Sindarov – Leko 1:0, Gledura – Yakubboyev 0:1, Vohidov – Dudin 1:0 Erkekler (2. takım) Özbekistan-2 — Filipinler 2,5 : 1,5 Abdisalimov 1:0, Suyarov 0,5:0,5, Nigmatov 0,5:0,5, Begmurotov 0,5:0,5 Erkekler (3. takım) Avusturya — Özbekistan-3 2:2 Bahrillayev 0:1, Rahmatullayev 0,5:0,5, Abdurahmonov 0,5:0,5, Omonov 1:0 Kadınlar (1. takım) ABD — Özbekistan 2:2 Yip – Hamdamova 0:1, Li – Tohirjonova 1:0, Abramyan – Omonova 0,5:0,5, Imomqo‘ziyeva – Atvill 0,5:0,5 Kadınlar (2. takım) Özbekistan-2 — Tunus 4:0 Yakubbayeva 1:0, Malikova 1:0, Halilova 1:0, Salimova 1:0 Kadınlar (3. takım) Özbekistan-3 — Madagaskar 3,5 : 0,5 Aktamova 1:0, Bobomurodova 0,5:0,5, Shokirjonova 1:0, Shahzodova 1:0

Satranç uzmanlarının analizi: Semerkant'taki 5. turun önemi

Uluslararası büyükustaların ve satranç yorumcularının sonuçları:

Macaristan'a karşı 4:0 — mutlak hakimiyet: Avrupa'nın en güçlü kadrolarından birini tüm masalarda tek bir puan bile vermeden mağlup etmek, Özbekistan takımının şampiyonluk için 1 numaralı aday olduğunu bir kez daha gösterdi;

Abdusattorov ve Sindarov'un şampiyonluk formu: Birinci ve ikinci masa liderlerinin karmaşık oyun sonları ve kombinasyonlardaki soğukkanlılığı takımın ana dayanağı olmaya devam ediyor;

Özbek satranç okulunun yedek gücü: İkinci ve üçüncü takımların Avusturya ve Filipinler gibi tecrübeli takımlara karşı sergilediği başarılı mücadele, ülkedeki yetenek sisteminin ne kadar derin olduğunu kanıtlıyor;

Kadın takımının sansasyonu: ABD milli takımından puan koparılması ve Afruza Hamdamova'nın galibiyeti, kadın satrancında da milli takımımızın dünya elitine cesurca girdiğinin bir göstergesidir.

Semerkant'taki Olimpiyatların 5. turu, Özbek satrancının altın neslinin kendi evinde her türlü rakibi darmadağın etmeye hazır olduğunu tüm dünyaya açıkça gösterdi.

Sizce Özbekistan erkek milli takımı bu Olimpiyatta da altın madalyaları kazanarak şampiyonluk unvanını başarıyla koruyabilecek mi? Macaristan karşısında alınan 4:0'lık galibiyeti turnuvanın en büyük sansasyonu olarak adlandırabilir miyiz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek büyükustaların bu tarihi zaferini tüm spor tutkunları ve sevdiklerinizle gururla paylaşın!