iPhone 18 Pro Max iç yapısı: bakır ped ve devasa kamera

·7·Teknoloji
iPhone 18 Pro Max iç yapısı: bakır ped ve devasa kamera

Ünlü teknoloji blog yazarı JerryRigEverything, bir sonraki FLAGMAN olan iPhone 18 Pro Max akıllı telefonunu tamamen parçalarına ayırarak iç mimarisini ve mühendislik çözümlerini kamuoyuna sundu. ixbt.com'a göre, cihazı genellikle yeniden monte etmeyen blog yazarı, bu kez en ince detaylara kadar derinlemesine inceleme yaptı ve cihazın ana rakiplerine kıyasla neden daha az ısındığını pratikte kanıtladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Cihazın ekranı söküldükten sonra göze çarpan en önemli değişikliklerden biri, pilin yapıştırıldığı devasa özel plaka oldu. Genellikle akıllı telefonlarda bataryanın doğrudan kasanın arka kısmına sabitlenmesine alışkın olunsa da, Apple bu kez farklı bir çözüm uyguladı. Söz konusu büyük plakanın aslında dev bir buhar odası işlevi gördüğü ortaya çıktı.

A20 Pro işlemcisi ve özel soğutma sistemi

Akıllı telefonun iç kısımlarını daha derinlemesine inceleme sürecinde, A20 Pro çipinin üzerinde ek küçük bir bakır veya bakır-çelik alaşımlı pedin bulunduğu tespit edildi. Sıradan düz plakalardan farklı olarak, bu oldukça küçük ve sanki hava ile dolmuş gibi şişkin bir parça olarak görünüyor. Uzmanlara göre bu detaylar, çip ile buhar odası arasında en yoğun ve mükemmel teması sağlamaya hizmet ediyor.

Ayrıca bataryanın sökülmesi sırasında, Apple'ın üç yıldır kullandığı teknoloji olan elektrik akımı etkisiyle yapışkanlık özelliğini kaybeden özel yapıştırıcının tekrar kullanıldığı gösterildi. Ana kart çevresindeki iç parçaların yerleşimi ise her zamanki gibi oldukça yoğun ve karmaşık olup, bu yılki kartın boyutunun daha da küçüldüğü dikkat çekiyor.

Kamera yetenekleri ve sensör boyutları

Blog yazarının sunumu sırasında, ana kameranın değişken diyafram sisteminin nasıl çalıştığı da net bir şekilde gösterildi. Kamera sistemi açılıp sensör boyutları gösterilse de, videonun kendisinden kesin optik formatı değerlendirmek mümkün olmadı. Ancak internette yayılan önceki bilgilere dayanacak olursak, bu büyük sensör 1/1,28 inç boyutuna sahip olup geçen yılki amiral gemisi modeliyle aynı değerleri koruyor.

iPhone 18 Pro MaxAppleJerryRigEverythingAkıllı TelefonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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