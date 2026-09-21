Samsung Galaxy Tab S12 serisi yeni amiral gemisi tabletleri tanıtıldı

WinFuture yayını ve tanınmış içeriden öğrenen Roland Quandt'ın bilgilerine göre Samsung, yeni nesil amiral gemisi tabletleri Galaxy Tab S12+ ve Galaxy Tab S12 Ultra'nın detaylı teknik özelliklerini açıkladı. 2026 yılında Güney Koreli dev, serisinde Plus versiyonunu geri getirirken baz model olan Galaxy Tab S12'den vazgeçmeye karar verdi. Sonuç olarak yeni aile sadece iki gelişmiş cihazdan oluşacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazların ekran özellikleri de önemli ölçüde iyileştirildi. Özellikle Galaxy Tab S12+ modeli, 2800 × 1752 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz'e kadar yenileme hızına sahip 12,6 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekranla donatılacak. Daha büyük versiyon olan Galaxy Tab S12 Ultra ise 2960 × 1848 piksel çözünürlüklü ve yine 120 Hz yenileme hızına sahip devasa 14,6 inçlik bir ekrana sahip olacak. Her iki tabletin kutusunda da markanın ünlü S Pen kaleminin yer alacağı belirtiliyor.

Performans ve depolama kapasitesi

Tabletlerin donanım platformu aynı olup, MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi ile çalışmaktadır. Her iki model de 12 GB RAM ve 256 veya 512 GB dahili depolama seçenekleriyle sunulacak. En gelişmiş Galaxy Tab S12 Ultra versiyonu ise 16 GB RAM ve 1 TB flash depolama ile gelecek. Sevindirici olan ise Samsung'un microSD kart yuvasını korumuş olması; kullanıcılar 2 TB'a kadar hafıza kartlarını kullanabilecekler.

Optik özelliklere gelince, ana kameralar neredeyse değişmedi. Cihazların her biri 13 megapiksel ana sensöre sahip olup, Ultra versiyonunda buna ek olarak 8 megapiksel geniş açılı modül de bulunuyor. Ön kamera görevini ise her iki modelde de 12 megapiksellik lens üstleniyor.

Özerklik ve koruma

Batarya kapasitesi açısından Galaxy Tab S12+, selefine göre biraz daha büyük olan 10.600 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Tab S12 Ultra ise daha da büyük, 11.600 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılacak. Her iki tablet de 45 W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Ağırlık olarak Galaxy Tab S12+ 555 gram iken, Galaxy Tab S12 Ultra 693 gram ağırlığında.

Alüminyum kasaya sahip bu cihazlar, IP68 standardı uyarınca su ve toza karşı dayanıklıdır. Küçük model iki stereo hoparlörle donatılırken, Ultra versiyonu dört hoparlöre sahip olacak. Müşteriler cihazları Wi-Fi ve 5G modülleriyle seçebilecek, 5G destekli modem için ek olarak 200 Euro ödenmesi gerekecek.

Fiyatlar ve çıkış tarihi

Cihazlar kutudan çıktığı anda Android 17 işletim sistemi tabanlı One UI 9.0 arayüzü ile çalışacak. Satışların resmi olarak 7 Ekim 2026'da başlaması planlanıyor. Tabletler gri ve gümüş renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Fiyatlara gelince, Galaxy Tab S12+ için 1300 Euro'dan, Galaxy Tab S12 Ultra için ise 1540 Euro'dan başlayacak.