“Tebas ve Negreira Ligi!”: Real Madrid TV, derbi hakemini topa tuttu

İspanya La Liga'nın 7. haftasında oynanan Madrid derbisinin ardından hakem yönetimi etrafındaki tartışmalar yeni ve daha şiddetli bir boyuta taşındı. Metropolitano'da Atletico'ya 1-2 mağlup olan Real Madridkulübünün resmi televizyonu (Real Madrid TV), baş hakem Miguel Angel Ortiz Arias'ın yönetimine karşı benzeri görülmemiş ağır suçlamalarda bulundu.

Kulüp yayınında sadece 50. dakikadaki Huijsen'in kırmızı kartı değil, ilk yarıda rakip oyuncular Cristian Romero ve Lee Kang-in tarafından yapılan sert fauller de kare kare gösterilerek, hakemin açıkça Atletico lehine taraf tuttuğu ve iki bariz kırmızı kartı vermediği iddia edildi. Yayın sunucusu, La Liga'yı sert bir dille "Tebas ve Negreira Ligi" olarak nitelendirerek, Ortiz Arias'ın gerçek yüzünü açıkça gösterdiğini vurguladı: “Atletico 10 kişi değil, sahada 9 kişi kalmalıydı!”.

Peki, Real Madrid TV'nin bu sert açıklamalarının arkasında hangi tartışmalı kararlar yatıyor, La Liga yönetimi bu ağır suçlamalara nasıl yanıt verecek ve bu kriz Madrid derbileri tarihine nasıl bir iz bırakacak?

“İki verilmeyen kırmızı ve açık öfke”: Real Madrid TV'nin gösterdiği tartışmalı anlar

Kulüp televizyonunda gündeme getirilen ve yayınlanan temel tartışmalı pozisyonlar:

37. dakika: Cristian Romero'nun Bellingham'a müdahalesi: Hakem başlangıçta Jude'a sarı kart gösterdi, ancak VAR monitörüne gittikten sonra kararını değiştirip Romero'ya sarı kart verdi; ancak Real Madrid tarafı, Romero'nun kramponlarıyla İngiliz yıldızın diz altına bastığı gerekçesiyle bunun net bir kırmızı kart olması gerektiğini savundu;

“Ders kitaplarına girecek netlikte bir kırmızı kart!”: Yayın sunucusu, Romero'ya kırmızı yerine sarı kart gösterilmesini bir skandal ve hakemlikte açık bir kasıt olarak değerlendirdi;

45. dakika: Lee Kang-in'in Valverde'ye yaptığı faul: Güney Koreli orta saha oyuncusu, merkezde Valverde'nin ayak bileğine kramponlarının altıyla tehlikeli bir müdahalede bulundu, ancak hakem Arias ona basit bir uyarı bile vermedi;

“Atletico 9 kişi kalmalıydı”: Real Madrid TV'ye göre, kurallar tam uygulansaydı ev sahibi ekipten Romero ve Lee Kang-in ilk yarıda oyun dışı kalmalıydı;

Negreira ve Tebas sistemine doğrudan saldırı: Kulübün resmi yayınında hakem, belirli bir sistemin çıkarlarını korumakla ve kameralar önünde kasten bu tür kararlar almakla suçlandı.

Madrid derbisindeki en tartışmalı pozisyonlar: Hakem kararı ve Real Madrid TV'nin değerlendirmesi

İlk yarıdaki iki kritik pozisyonun analizi:

Tartışmalı anlar Sahada yaşanan olay Baş hakemin kararı Real Madrid TV'nin resmi görüşü 37. dakika Romero, kramponuyla Bellingham'ın diz altına bastı Başta Bellingham'a sarı, sonra VAR ile Romero'ya sarı “Derslik bir kırmızı kart, büyük bir skandal” 45. dakika Lee Kang-in, krampon tabanıyla Valverde'nin bileğine sertçe vurdu Faul çalındı ancak kart gösterilmedi “İkinci net kırmızı kart, rakip 9 kişi kalmalıydı” 50. dakika Dean Huijsen ceza sahasında penaltıya sebebiyet verdi Doğrudan kırmızı kart ve penaltı “Tek taraflı standartlar ve rakibe hediye”

Medya ve spor analizi: Bu kriz ne gibi sonuçlar doğuracak?

İspanyol futbolu muhabirleri ve spor gazetecilerinin temel çıkarımları:

Real Madrid TV'nin baskısı ve ceza riski: Kulüp televizyonunun hakemleri açıkça satılmış olmakla ve belirli bir sisteme hizmet etmekle suçlaması, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından soruşturma ve yeni cezalara yol açabilir;

Mourinho ve kulüp medyasının uyumu: Teknik direktör Jose Mourinho'nun maç sonu "Hakemin tecrübesi yetersizdi, sadece küçük maçların hakemi" şeklindeki iğneleyici açıklaması, kulüp medyasının duruşuyla tamamen örtüştü;

La Liga'daki hakemlik krizinin derinleşmesi: Her hafta devler arasındaki maçlarda VAR sistemi kararlarının keskin farklılıklar göstermesi, ligin imajına ciddi zarar veriyor;

Puan durumundaki gerilim: Bu mağlubiyetle Barcelona'nın 6 puan gerisine düşen Madrid ekibi, galibiyet hasretini sonlandırmanın yanı sıra dış etkenlere ve hakem baskısına karşı da açık bir cephe açtı.

Madrid derbisi sona ermiş olsa da, Metropolitano'daki kararların yankıları ve Real Madrid TV'nin sansasyonel açıklamalarının İspanyol futbolunun gündemini daha uzun süre meşgul edeceği kesin.

Sizce Romero'nun Bellingham'a ve Lee Kang-in'in Valverde'ye yaptığı fauller gerçekten doğrudan kırmızı kartı hak ediyor muydu? Real Madrid TV'nin hakemleri bu kadar sert ve acımasızca eleştirmesine katılıyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Madrid derbisi etrafındaki bu sıcak analizi tüm futbolseverler ve yakınlarınızla paylaşın!