«Böyle bir atama için tebrikler!»: Mourinho derbideki hakem yönetimini eleştirdi

İspanya La Liga'nın 7. haftasında oynanan şiddetli Madrid derbisinin ardından futbol dünyasında yeni bir büyük hakem skandalı patlak verdi. Metropolitano'da gerçekleşen ve Atletico'nun 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından, Real Madridteknik direktörü Jose Mourinho, baş hakem Miguel Angel Ortiz Arias ve VAR hakemi Trujillo liderliğindeki hakem ekibinin performansına karşı sert ve kinayeli suçlamalarda bulundu.

Maçın kaderini belirleyen ve 50. dakikada yaşanan olay; savunma oyuncusu Dean Huijsen'in doğrudan kırmızı kartla oyundan atılması ve Real kalesine verilen tartışmalı penaltı, Portekizli teknik adamın büyük öfkesine yol açtı. Marca gazetesine verdiği demeçte Mourinho, 41 yaşındaki hakemi böylesine büyük bir derbiye atayan İspanya Hakem Komitesi'ni açıkça 'alkışladı' ve video hakem merkezinde oturan kıdemli Trujillo'nun Real'e karşı zengin bir 'kara geçmişi' olduğunu vurguladı.

Peki, Mourinho'nun bu açıklaması La Liga'da yeni bir disiplin cezasına yol açacak mı, derbideki kararlar gerçekten tartışmalı mıydı ve bu kriz Real'in şampiyonluk yarışını nasıl etkileyecek?

«Küçük maçların hakemi ve zengin VAR geçmişi»: Mourinho basın toplantısında

Real teknik direktörünün basına verdiği en sansasyonel demeçler:

Deneyimsizlik ve yetersizlik eleştirisi: «Hakemin derbide görev yapmak için deneyimi yetersizdi. O 41 yaşında. Sadece küçük maçları yönetmiş zayıf bir hakem»;

Hakem Komitesi'ne kinaye: «Böylesine önemli bir maça böyle bir atama yaptıkları için hakem komitesini 'tebrik ederim'»;

VAR hakemine açık suçlama: «Ancak kıdemli Trujillo'nun Real ile ilgili özel bir geçmişi var. Kupada, Girona ve Osasuna maçlarında gördük. Bu, çok zengin bir geçmişe sahip bir VAR»;

Kırılma noktası: Huijsen'in atılması ve verilen penaltı, 10 kişi kalan 'kraliyet kulübü'nü taktiksel olarak zor bir duruma soktu;

Mağlubiyetin ana faktörü: Mourinho, takımının derbideki mağlubiyetini (1-2) taktiksel hatalara değil, hakem ekibinin tek taraflı kararlarına bağladı.

Madrid derbisi: Hakem kararları ve maç raporu

Atletico ile Real arasındaki maçtaki tartışmalı pozisyonların analizi:

Göstergeler ve kriterler Veriler ve detaylar Maç ve sonuç Atletico 2-1 Real (La Liga, 7. hafta) Baş hakem Miguel Angel Ortiz Arias (41 yaşında) VAR hakemi Kıdemli Trujillo (Real ile geçmişteki tartışmaları hatırlatıldı) Kritik karar 50. dakika: Dean Huijsen'in kırmızı kartı ve penaltı Penaltının sonucu Aleks Grimaldo 53. dakikada skoru açtı Mourinho'nun değerlendirmesi «Sadece küçük maçları yönetmeye layık bir hakem»

Uzman analizi: Mourinho'nun saldırısı neyi hedefliyor?

İspanyol futbol analistleri ve spor uzmanlarının temel sonuçları:

Dikkatleri takımdan uzaklaştırmak: Jose Mourinho klasik taktiğini kullanarak, derbideki mağlubiyetin (Mbappe ve Vinicius'un gol atamaması) baskısını futbolcuların üzerinden alıp tüm dikkati hakemlere çevirdi;

La Liga hakem sisteminde kriz: İspanya'da hakem atamaları ve VAR sisteminin çelişkili kararları son zamanlarda sadece Real'in değil, diğer büyük kulüplerin de ciddi itirazlarına neden oluyor;

Disiplin cezası riski: Teknik direktörün kişisel suçlamaları ve komiteye yönelik kinayeleri nedeniyle La Liga Disiplin Komitesi, Mourinho'ya birkaç maç men cezası verebilir;

Puan durumundaki vaziyet: Bu mağlubiyetten sonra 15 puanla 3. sırada kalan Real, 21 puanlı Barcelona'nın 6 puan gerisine düştü, bu da teknik ekipteki gerginliği artırıyor.

Jose Mourinho'nun bu öfkeli çıkışı, Madrid derbisi sahada bitmiş olsa da, basındaki ve kulislerdeki yansımalarının uzun süre devam edeceğini gösteriyor.

Sizce Dean Huijsen'e gösterilen doğrudan kırmızı kart ve penaltı kararı doğru muydu, yoksa hakem gerçekten derbi seviyesindeki bir maça hazır değil miydi? Jose Mourinho'nun suçlamaları haklı mı yoksa bu bir mağlubiyeti meşrulaştırma yöntemi mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Madrid derbisinin en sansasyonel krizinin analizini tüm futbolseverlere ulaştırın!