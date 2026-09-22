San Francisco'da savaşçı insansı robot ünlü bir bloggerın kolunu kırdı (video)

·90·Spor
San Francisco'da savaşçı insansı robot ünlü bir bloggerın kolunu kırdı (video)

İnsan ve yapay zekalı makineler arasındaki çatışma, Hollywood'un bilim kurgu filmlerinden gerçek hayata taşındı, ancak bu seferki deneysel gösteri maalesef korkunç bir yaralanmayla sonuçlandı. ABD'nin San Francisco şehrinde düzenlenen bir gösteri maçında, internet dünyasının tanınmış bloggerı Frankie Lapenna, modern teknolojilerle yaratılmış savaşçı bir insansı (humanoid) robota karşı ringe çıktı.

Güvenlik kuralları gereği, blogger özel boks eldivenleri, sağlam bir kask ve vücudu darbelerden koruyan bir yelek ile donatılmıştı. Maç başlamadan önce takım arkadaşları bile: «Dostum, senin için çok endişeleniyorum» diye uyarmasına rağmen, Frankie demir rakibine karşı cesurca hareket etmeye karar verdi.

Ancak maç başlar başlamaz durum tamamen beklenmedik bir hal aldı: izleyicilerin gözü önünde gerçek bir «Terminatör» gibi hareket eden robot, birkaç şaşırtıcı derecede ağır ve isabetli darbe indirdi. Demir yumrukların gücü o kadar fazlaydı ki, vücudundaki koruyucu yelek ve eldivenler bloggerı kurtarmaya yetmedi; sonuç olarak Frankie Lapenna'nın kolu kırıldı ve müsabaka acilen durduruldu. Ringin etrafındaki seyirciler ve organizatörler yaşanan durum karşısında dehşete düştü.

Peki, insansı robotun bu kadar tehlikeli bir darbe vurması bir yazılım hatası mıydı yoksa makine mekaniğinin aşırı gücü mü? Ringdeki güvenlik protokolleri neden çalışmadı ve artık bu tür tehlikeli teknolojilerin insanlar üzerinde test edilmesi tamamen yasaklanacak mı?

«Demir yumruklar, parçalanmış kemikler ve taraftar şoku»: San Francisco'daki çatışmanın 5 ana noktası

San Francisco'da yaşanan eşsiz olaydan en önemli detaylar:

  • İnsansı robotla gerçek sparring: Blogger Frankie Lapenna, San Francisco'daki şovda iki ayak üzerinde bağımsız hareket edebilen insansı bir robotla gösteri maçına çıktı;

  • Ağır yaralanma ve kırık kol: Humanoidin güçlü ve isabetli seri darbeleri sonucunda bloggerın kol kemiği kırıldı;

  • Etkisiz koruyucu ekipmanlar: Bloggerın üzerindeki özel koruyucu yelek, dirseklik ve el koruyucuları, demir rakibin kinetik gücüne dayanamadı;

  • Seyirci şaşkınlığı: Ringin etrafında canlı izleyen taraftarlar, insan ve makine dövüşündeki bu vahşi sonucu görünce şok oldular;

  • Viral ağ dalgası: Savaşçı robotun hareketleri ve kırık kol epizodu sosyal ağlarda kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

İnsan ve Robot çatışması: Şovdaki güvenlik ve maç durumu analizi

San Francisco'daki deneysel maçın detayları ve göstergeleri:

Kriterler ve parametreler

Frankie Lapenna (İnsan / Blogger)

İnsansı robot (Yapay rakip)

Maç statüsü ve lokasyon

San Francisco, gösteri ringi

San Francisco, gösteri ringi

Koruma ve hazırlık

Kask, koruyucu yelek, eldiven ve pedler

Metal ve titanyum/kompozit kaplamalı gövde

Hareket tarzı

Klasik boks hareketleri, bloklar

Hızlı adımlar, doğrudan mekanik saldırı

Darbe gücü ve etkisi

Sıradan insan yumruğu gücü

Metal tahrikler sayesinde ağır darbe etkisi

Maç sonucu

Kol kemiğinin kırılması ve ağır yaralanma

Hiçbir teknik hasar görmedi

Tıbbi sonuç

Acil cerrahi müdahale ve röntgen incelemesi

Uzmanlar tarafından gücü kesildi

Robotik ve güvenlik ekspertizi: Neden bu olay küresel bir sinyal olmalı?

Mühendisler, biyomekanik uzmanları ve spor uzmanlarının sonuçları:

  • İnsan ve makine gücünün orantısızlığı: Basit servomotorlar ve hidrolik tahriklerle donatılmış robotlar bile insan kaslarından kat kat fazla basınç ve darbe gücü (Newton) üretir; insan kemikleri koruyucu yelek olsa bile bu doğrudan metal baskısına dayanamaz;

  • «Akıllı fren» sisteminin çalışmaması: Gösteri maçları için tasarlanan humanoidler, darbe noktasına yaklaştığında hızı ve gücü aniden düşüren sensörlere sahip olmalıydı; San Francisco'daki olayda makinenin tam güçle vurması, yazılım kontrolünün tehlikeli olduğunu gösterdi;

  • Hype arkasındaki gerçek riskler: Sosyal ağlarda izlenme ve beğeni toplamak amacıyla teknolojilerin henüz yeterince test edilmemiş prototipleriyle yakın fiziksel temasa girmek, insan sağlığı ve hayatı için doğrudan bir tehdittir;

  • Hukuki kısıtlamaların kaçınılmazlığı: Bu olaydan sonra spor komisyonlarının ve denetim kurumlarının, robotlar ile insanlar arasındaki doğrudan sparringleri yasal olarak yasaklaması veya çok katı kısıtlamalar getirmesi bekleniyor.

Frankie Lapenna'nın insansı robot karşısında kırılan kolu, modern robotikle şaka olmayacağını tüm dünyaya açıkça gösterdi.

Sizce insansı robotların insana karşı ringe çıkmasına yasal olarak izin verilmeli mi, yoksa bu tür gösteri maçları tamamen yasaklanmalı mı? Robotların bu kadar güçlü hale gelmesi gelecekte daha tehlikeli sonuçlara yol açmaz mı? Kişisel düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve teknoloji dünyasındaki bu sansasyonel olayı tüm arkadaşlarınızla paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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