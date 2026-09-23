Apple, Whoop ile rekabet edecek bir cihaz üzerinde çalışıyor

·18·Teknoloji
Apple, Whoop ile rekabet edecek bir cihaz üzerinde çalışıyor

Apple, Whoop şirketine rakip olabilecek yeni bir ekransız fitness takip cihazı üzerinde çalışmalara başladı. Bloomberg'in haberine göre, iPhone üreticisi şu anda bu ürünü tam anlamıyla geliştirme ve piyasaya sürme konusunu değerlendirmek için ilk teknolojik araştırma aşamasında bulunuyor. Bu bilgi Techcrunch.com tarafından aktarılıyor.

Edinilen bilgilere göre, proje kapsamında halihazırda birkaç prototip hazırlandı. Yeni cihazın, sensörlerle donatılmış bir işlem modülüne sahip ince bir kumaş bileklik şeklinde sunulması bekleniyor. Ancak uzmanlar, bu cihazın 2028 yılına kadar satışa sunulmayacağını öngörüyor.

Yeni yönelimler ve beklentiler

Hatırlatmak gerekirse Apple, piyasadaki popüler Apple Watch akıllı saatleri aracılığıyla kullanıcıların fiziksel aktivitelerini, kalp atış hızlarını ve uyku kalitelerini zaten başarıyla takip ediyor. Buna rağmen, yeni projedeki form faktörü, basit fitness bileklikleriyle tanınan ve değeri 10 milyar doları aşan Whoop ürünlerine oldukça benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Bu gelişme, Apple için önemli bir değişim dönemine denk geliyor. Bu yılın Ağustos ayında Tim Cook, şirket CEO'luğu görevinden ayrılarak icra kurulu başkanı olarak çalışmaya başlamış, şirket yönetimine ise yeni CEO olarak John Ternus gelmişti. Ayrıca şirket, bellek çipi kıtlığı ve artan maliyetler gibi zorluklarla karşılaşmasına rağmen, yeni katlanabilir akıllı telefonlar, tabletler ve MacBook Pro cihazlarını piyasaya sürmeyi planlıyor.

Teknoloji pazarı ve rekabet

Apple'ın aynı zamanda AI çağında lider olmak için donanım geliştirmeye odaklandığı belirtiliyor. Özellikle şirket, ticari sırlarını çalmakla suçladığı OpenAI ile hukuki süreçler yürütüyor.

Şimdilik Apple basın servisi, bu yeni fitness takip cihazı hakkında ek bilgi vermekten kaçınıyor. Ancak teknoloji dünyasındaki bu adım, şirketin giyilebilir cihazlar pazarındaki etkisini daha da genişletmeyi hedeflediğini gösteriyor.

AppleFitness Takip CihazıWhoopTeknolojiHaberler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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