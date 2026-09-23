Roskosmos Soyuz-2.1a roketinden vazgeçmeye niyetli değil

·9·Teknoloji
Roskosmos Soyuz-2.1a roketinden vazgeçmeye niyetli değil

Rusya'nın devlet kuruluşu Roskosmos, uzay programlarında Soyuz-2.1a taşıyıcı roketlerini kullanmaya devam edeceğini açıkladı. Ixbt.com'un haberine göre, bu roket modelinin daha modern ve enerji verimli Soyuz-2.1b versiyonuna uyarlanması, mevcut nesilden tamamen vazgeçileceği anlamına gelmiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde her iki taşıyıcı roket de havacılık ve uzay alanında kendine özgü görevleri yerine getirmektedir. Uzmanlar, Soyuz-2.1a ile daha yeni muadilinin dış görünüş olarak neredeyse farksız olduğunu belirtiyor. Temel farkları üçüncü aşamada yoğunlaşmaktadır.

Teknik farklılıklar ve imkanlar

Bu iki modifikasyon arasındaki tek farkın motorlarda olduğu belirlendi. Özellikle Soyuz-2.1a roketinde RD0110 (11D55) motoru bulunurken, Soyuz-2.1b modelinde daha modern ve verimli kabul edilen RD0124 (14D23) motoru kullanılmıştır.

İşte bu güçlendirilmiş enerji kapasitesi, Soyuz-2.1b roketinin yörüngeye daha fazla faydalı yük taşımasını sağlıyor. Yakın zamanda bu modifikasyonun, insanlı uzay programı kapsamında Progress MS kargo gemilerini fırlatmak için uyarlanması da bunun açık bir kanıtıdır.

Gelecek planları ve paralel kullanım

Gelecekte Soyuz-2.1b roketi, sadece Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) değil, aynı zamanda kurulması planlanan Rus yörünge istasyonuna da daha fazla yük taşıma imkanı sağlayacak. Aynı zamanda, bu roketin devreye alınması, insanlı uzay uçuşları için mevcut taşıyıcı roket yelpazesini önemli ölçüde genişletecektir.

Buna rağmen Soyuz-2.1a yerini kaybetmeyecek ve operasyonda kalmaya devam edecek. Roskosmos, bu roketi hem otomatik uzay araçları hem de ISS'ye gerçekleştirilecek insanlı görevler için kullanmayı planlıyor.

Sonuç olarak, bu aileye mensup iki farklı modifikasyon gelecekte paralel olarak kullanılmaya devam edilecek. Bu durum, uzay uçuşlarının istikrarını ve güvenliğini sağlamada önemli bir adım teşkil etmektedir.

RoskosmosSoyuz-2.1aSoyuz-2.1bTaşıyıcı RoketUzay Programı
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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