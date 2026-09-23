Estevao Brezilya milli takımına döndü ve Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığını hatırladı

Chelsea'nin yetenekli kanat oyuncusu Estevao, sakatlığı nedeniyle kaçırdığı Dünya Kupası'nın ardından Brezilya milli takımına başarılı dönüşü hakkında konuştu. 19 yaşındaki futbolcu, Avustralya ve Hindistan ile oynanacak hazırlık maçları öncesinde teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından milli takıma çağrıldı. Bu dönüş, genç sporcu için zorluklarla dolu bir dönemin sonu ve yeni bir aşamanın başlangıcı oldu. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

ixbt.com ve spor yayınlarına göre, futbolcu bu yılın nisan ayında Chelsea forması giyerken sağ uyluk kasında ciddi bir yırtılma yaşamıştı. O dönemde eski kulübü Palmeiras'ın tesislerinde konservatif tedavi görmesine rağmen 2026 Dünya Kupası'nda yer alamamış ve turnuvayı dışarıdan izlemek zorunda kalmıştı. Genç futbolcu, bu durumun kendisi için psikolojik açıdan çok ağır bir darbe olduğunu itiraf etti.

Zor zamanları aşmanın sırrı

Brisbane'de düzenlenen basın toplantısında Estevao, sakatlık döneminde yaşadığı psikolojik zorluklar hakkında açıkça konuştu. Ona göre, bu zorlu süreci atlatmasında ailesi ve dini inancı temel dayanak oldu. Her gün ileriye doğru bir adım atmak, yaşanan talihsizliği unutmak ve geleceğe odaklanmak, zihinsel dengesini korumasına yardımcı oldu.

“Ailem bu zor dönemde bana çok büyük destek oldu. Profesyonel bir sporcu için sakatlık nedeniyle büyük bir turnuvayı kaçırmak kolay değil. Çok önemli bir anı kaybettik ama onlar her zaman yanımdaydı. 'Azim' kelimesini slogan edinerek her güne ayrı bir yaklaşımla baktım ve geleceğe odaklandım,” dedi hücum oyuncusu.

Ancelotti'nin güveni ve gelecek planları

Sakatlanmadan önce Estevao, teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde milli takımda çok parlak maçlar çıkarmış; Şili, Güney Kore, Senegal ve Tunus ağlarını sarsmıştı. Şu anda ise ilk 11'deki yerini yeniden kazanmak için tüm gücüyle çalışıyor.

Vinicius Junior ve Rodrygo gibi yıldızlarla birlikte ilk 11'de yer alma konusundaki soruları yanıtlarken, herhangi bir endişe veya baskı hissetmediğini belirtti. Dönüşünün Brezilya milli takımının hücum hattını daha da güçlendirmesi bekleniyor.