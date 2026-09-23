ABD, Hindistan'a ay üssü projesine katılım teklifinde bulundu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Hindistan Uzay Araştırmaları Organizasyonu'na (ISRO) Dünya'nın doğal uydusunda kalıcı bir üs kurma programına katılmaları için resmi bir teklifte bulundu. Bu önemli girişim, Bangalore'da düzenlenen ABD-Hindistan Sivil Uzay Çalışma Grubu toplantısında duyuruldu ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre taraflar, söz konusu toplantıda sadece ay üssünü değil, aynı zamanda bilim, insanlı uzay uçuşları ve bilimsel veri paylaşımını da genişletme konusunda anlaştılar. Bu iş birliği, Artemis programı kapsamındaki anlaşmalara dayanmakta olup gelecekteki uzay araştırmaları için bir temel oluşturacaktır.

Mevcut aşamada Yeni Delhi, NASA'nın ay üssüne katılım konusundaki somut katkısı veya rolü hakkında henüz kesin bir açıklama yapmadı. Hindistan hükümeti için meselenin özünün sadece katılım değil, aynı zamanda gelecekteki Ay altyapısının oluşturulmasında ülkeye nasıl bir statü ve yetki verileceği olduğu vurgulanıyor.

Ulusal programlar ve uluslararası iş birliği

Belirtildiğine göre Hindistan, uluslararası projelere katılımın yanı sıra kendi ulusal uzay altyapısını da hızla geliştirmeye devam ediyor. Özellikle ülke, 2035 yılına kadar «Bharatiya Antariksh Station» adlı kendi uzay istasyonunu kurmayı ve 2040 yılına kadar Ay'a bir Hintli astronot göndermeyi planlıyor.

Hindistan, ulusal yeteneklerini güçlendirirken uluslararası ortaklıklarını da aktif bir şekilde genişletiyor. 10 Eylül'de Paris'te düzenlenen Uluslararası Uzay Zirvesi'nde Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Fransa ve diğer ülkeleri ülkenin bir sonraki uzay programında ortak olmaya davet etmişti.

Ülke bu konuda yeterli pratik deneyime de sahip. Özellikle 2023 yılında «Chandrayaan-3» aracının Ay'ın güney kutbuna başarılı inişi ve NASA ile ISRO'nun ortak NISAR görevi, iki ülke uzmanlarının karmaşık uzay araçlarını birlikte geliştirebileceklerini pratikte kanıtladı.

Gelecek beklentileri

Ayrıca, 2025 yılının Haziran ayında Hintli astronot Shubhanshu Shukla'nın Axiom-4 görevi kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) seyahat ederek, gelecekteki Gaganyaan ulusal insanlı programı için önemli pratik deneyim kazanması bekleniyor. Bu durum, ülkenin insan kaynağı potansiyelini daha da artıracaktır.

Uzmanlara göre, Hindistan'ın kendi bağımsız endüstriyel ve bilimsel tabanına sahip olması nedeniyle, ABD'nin ay altyapısı projesine katılmak ulusal programdan vazgeçmek anlamına gelmiyor. Aksine bu, Hindistan için dünya çapındaki uzay girişimlerinde yerini sağlamlaştırma yolunda atılmış ek bir adım olabilir.