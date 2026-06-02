Cannavaro, Kanada mağlubiyeti sonrası önemli çıkarımlarda bulundu

Özbekistan Milli Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kanada ile oynadığı hazırlık maçında mağlup oldu. Sonucun taraftarlar için üzücü olması doğal, ancak bu tür maçların temel amacı sadece skor değil, takımın gerçek durumunu görmek, hataları belirlemek ve turnuva öncesi gerekli dersleri çıkarmaktır.

Maçın ardından "beyaz kurtlar"ın teknik direktörü Fabio Cannavaro düşüncelerini paylaştı. İtalyan çalıştırıcı, mağlubiyetin nedenlerini gizlemedi ve özellikle ilk yarı ile ikinci yarı arasındaki oyun kalitesi farkına dikkat çekti.

Cannavaro'ya göre, her maçta hataların olması doğaldır. Ancak bu hataları Dünya Kupası'nda değil, hazırlık maçlarında görüp düzeltmek takım için daha faydalıdır.

Cannavaro, "Her maçta mutlaka hatalar olur. Hataları 10 gün sonraki maçlarda değil, tam da bu tür hazırlık maçlarında yapmak daha iyidir. Futbol böyledir" dedi.

Teknik direktör, ilk yarıda Özbekistan Milli Takımı'nın oldukça kompakt, agresif ve aktif oynadığını belirtti. Bu bölümde futbolcuların rakibe baskı kurmaya, sahada birbirine yakın oynamaya ve maçın temposunu korumaya çalıştıklarını ifade etti.

Ancak ikinci yarıda durum değişti. Cannavaro, takımın top kontrolünü daha fazla ele almak istediğini ancak bu süreçte yoğunluğun düştüğünü söyledi. İşte bu durum birkaç hataya yol açtı ve Kanada gibi güçlü bir rakip, bu tür durumlarda hemen cezalandıracağını gösterdi.

Cannavaro, "İlk yarıda takımımız kompakt ve agresif oynadı. İkinci yarıda ise top kontrolünü daha fazla ele almak istedik. Ancak yoğunluğu kaybettik ve birkaç hata yaptık. Bu tür maçlarda hata yaparsanız, bunun bedelini ödersiniz" diye vurguladı.

Cannavaro, futbolcularından ilk yarıdaki gibi yüksek tempo ve baskıyı maçın tamamına yaymalarını beklediğini gizlemedi. Özbekistan Milli Takımı'na geldiğinden beri takımın yüksek yoğunlukta oynaması üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Bu çok önemli bir husus. Çünkü Asya futbolundaki tempo ile uluslararası seviyedeki maç temposu arasında büyük fark var. Dünya Kupası'nda rakipler daha hızlı karar veriyor, daha az hata yapıyor ve her boşluğu değerlendiriyor. Cannavaro da bu farkı iyi anladığını söyledi.

Teknik direktör, "Futbolcularımdan tam olarak ilk yarıdaki gibi bir yoğunluk bekliyordum. Geldiğimden beri yüksek yoğunlukta oynamak üzerinde çalışıyoruz. Asya futbolu ile uluslararası futbol arasındaki farkı iyi biliyorum. Bu kolay değil ama ilk yarıda takımımda birçok olumlu yön gördüm" dedi.

İtalyan çalıştırıcı, Kanada Milli Takımı hakkında da olumlu görüşlerini dile getirdi. Bu takımı uzun süredir takip ettiğini, Kanada futbolunun son yıllarda önemli ölçüde geliştiğini ve ülkede futbola olan ilginin arttığını kaydetti.

Cannavaro, "Kanada Milli Takımı'nı uzun süredir takip ediyorum. Orada birçok arkadaşım var. Son üç-dört yıl içinde takım önemli ölçüde büyüdü. Futbol Kanada'da çok popüler hale geldi. Birçok arkadaşımla konuştum. Bugün de çok yetenekli oyuncular gördüm" dedi.

Maç sırasında bazı sakatlık endişeleri de yaşandı. Cannavaro, yüksek yoğunluklu maçlarda bu tür durumların olabileceğini söyledi. Bununla birlikte, şu an için ciddi bir sorun olmadığını ve oyuncuların durumunun önümüzdeki günlerde tekrar değerlendirileceğini belirtti.

Cannavaro, "Yüksek yoğunlukta oynadığınızda sakatlıklar olur. Şimdilik ciddi bir şey yok. Yarın ve öbür gün bakacağız" dedi.

Teknik direktör, maçtaki en büyük zorluklardan birinin soğuk hava olduğunu da dile getirdi. Buna rağmen, stadyuma gelen birçok taraftarın milli takımı desteklemesinin futbolcular için memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Cannavaro, "Sanırım bugün herkes için en büyük sorun soğuk havaydı. Buna rağmen birçok taraftar stadyuma geldi. Böyle bir destek altında oynamak bizim için çok keyifliydi" diye ekledi.

Özbekistan Milli Takımı için Kanada'daki taraftar desteği özel bir öneme sahipti. Yurt dışında da Özbek bayraklarını, milli formaları ve vatandaşların sesini görmek futbolculara ekstra moral verdi. Cannavaro da stadyuma gelen taraftarlara teşekkür etti.

Teknik direktör, "Böyle bir stadyumda oynama fırsatınız varsa, bunun tadını çıkarmalı ve değerini bilmelisiniz. Bizi desteklemeye gelen taraftarlara teşekkür etmeliyiz. Bugün bu soğuk havada stadyuma gelmek kolay değildi" dedi.

Cannavaro, Dünya Kupası'ndaki rakipler hakkında da konuştu. Özbekistan Milli Takımı grup aşamasında Portekiz, Kolombiya ve Kongo ile karşılaşacak. Teknik direktör, bu rakiplerin çok güçlü olduğunu, özellikle Portekiz ve Kolombiya'nın dünyanın en güçlü takımları arasında yer aldığını vurguladı.

Ancak Cannavaro, futbolcularına önemli bir mesaj verdi: Özbekistan'ın kaybedecek hiçbir şeyi yok. Bu, ülke tarihindeki ilk Dünya Kupası ve futbolcular bu fırsatın tadını çıkarmalı.

Cannavaro, "Portekiz, Kolombiya ve Kongo çok güçlü takımlar. Bunlardan ikisi dünyanın en güçlü milli takımları arasında yer alıyor. Onlarla oynamanın çok zor olacağını biliyoruz. Ancak futbolcularıma da söyledim: Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Bu, ülkemiz tarihindeki ilk Dünya Kupası. Bu yüzden onlara sadece tek bir şey söylüyorum: Tadını çıkarın. Dünya Kupası'nda oynama fırsatı her zaman nasip olmaz" dedi.

Bu sözler milli takımımız için çok önemli bir zihinsel yönelim olabilir. Evet, rakipler güçlü. Evet, hatalar var. Ancak Özbekistan ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor ve bu fırsat futbolcular için hayatlarındaki en büyük sahnelerden biri olacak.

Teknik direktör, Abdukodir Khusanov hakkında da özel görüşlerini paylaştı. Cannavaro, genç savunmacının potansiyelinin çok yüksek olduğunu ancak hala gelişmesi ve bazı konularda tecrübe kazanması gerektiğini söyledi.

Teknik direktör, "Khusanov çok iyi bir futbolcu. Potansiyeli çok büyük olduğu için daha da gelişebilir. Bazen aşırı agresifleşiyor, şimdi ise durumları daha iyi okumayı öğrenmesi gerekiyor. Ancak bir savunmacı olarak çok iyi bir futbolcu" dedi.

Bu değerlendirme Khusanov için hem bir övgü hem de bir işarettir. Üst düzey bir savunmacı olarak kabul ediliyor ancak uluslararası futbolda sadece güç ve agresiflik yeterli değildir. Durumu önceden okumak, doğru pozisyon seçmek ve gerektiğinde soğukkanlı karar vermek de büyük önem taşır.

Kanada mağlubiyeti elbette hoş değil. Ancak bu maç, Cannavaro ve ekibi için birçok çıkarım sağladı. İlk yarıdaki yoğunluk olumlu bir sinyal. İkinci yarıdaki hatalar ise turnuva öncesi mutlaka düzeltilmesi gereken noktalar.

Artık Özbekistan Milli Takımı için temel görev, bu mağlubiyeti doğru kabul etmek, gerekli dersleri çıkarmak ve sonraki maçlarda daha istikrarlı hareket etmektir. Dünya Kupası'nda böyle hatalar affedilmez. Ancak hazırlık maçları tam da bunun içindir: düşmek, öğrenmek ve zamanında güçlenmek için.

Milli takımımızı tarihi bir Dünya Kupası bekliyor. Cannavaro'nun dediği gibi, bu fırsatın tadını çıkarmak lazım. Ancak keyifle birlikte disiplin, hız ve hatalar üzerinde ciddi şekilde çalışmak da şart. Çünkü büyük sahnede her detay sonucu belirler.