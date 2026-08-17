Haaland'ın "favori havucu" Norveç'te hit oldu: hatta yeni bir isim bile aldı

"Manchester City" forveti Erling Haaland'ın sıradan bir alışkanlığı Norveç'te beklenmedik bir sonuç doğurdu. Futbolcunun havuca olan sevgisi sayesinde ülkede bu sebzeye olan talep önemli ölçüde arttı.

Haaland neredeyse her gün havuç yiyor

Norveçli futbol yıldızının antrenmanlardan önce neredeyse her gün havuç tükettiği ortaya çıktı.

Haaland'ın bu alışkanlığını öğrenen çocuklar da havuç yemeye ilgi göstermeye başladı.

Havuç yeni bir isim aldı

Haaland'ın etkisi o kadar arttı ki Norveçli gençler havuca şaka yollu «Haaland şekeri» adını verdi.

Mağazalarda havuca olan talebin de arttığı bildiriliyor.

Futbolcunun etkisi bir kez daha görüldü

Spor yıldızları genellikle kıyafetleri, saç stilleri veya antrenmanlarıyla hayranlarını etkiler. Haaland ise bu kez havucu popüler hale getirdi.

Kim bilir, belki Norveç'te çocukların havuca olan sevgisi bundan böyle Haaland sayesinde daha da güçlenir.