Haaland'ın "favori havucu" Norveç'te hit oldu: hatta yeni bir isim bile aldı

·191·Dünya
Haaland'ın "favori havucu" Norveç'te hit oldu: hatta yeni bir isim bile aldı

"Manchester City" forveti Erling Haaland'ın sıradan bir alışkanlığı Norveç'te beklenmedik bir sonuç doğurdu. Futbolcunun havuca olan sevgisi sayesinde ülkede bu sebzeye olan talep önemli ölçüde arttı.

Haaland neredeyse her gün havuç yiyor

Norveçli futbol yıldızının antrenmanlardan önce neredeyse her gün havuç tükettiği ortaya çıktı.

Haaland'ın bu alışkanlığını öğrenen çocuklar da havuç yemeye ilgi göstermeye başladı.

Havuç yeni bir isim aldı

Haaland'ın etkisi o kadar arttı ki Norveçli gençler havuca şaka yollu «Haaland şekeri» adını verdi.

Mağazalarda havuca olan talebin de arttığı bildiriliyor.

Futbolcunun etkisi bir kez daha görüldü

Spor yıldızları genellikle kıyafetleri, saç stilleri veya antrenmanlarıyla hayranlarını etkiler. Haaland ise bu kez havucu popüler hale getirdi.

Kim bilir, belki Norveç'te çocukların havuca olan sevgisi bundan böyle Haaland sayesinde daha da güçlenir.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

9 milyon avroluk sanat hazinesi bulundu: Ünlü ressamların çalınan tabloları geri getirildi9 milyon avroluk sanat hazinesi bulundu: Ünlü ressamların çalınan tabloları geri getirildiBugün, 06:29Ronaldo ve Georgina sonunda anlamlı bir tarihte evlendi: ilk video ve fotoğraflar sosyal medyada yayıldı! (video)Ronaldo ve Georgina sonunda anlamlı bir tarihte evlendi: ilk video ve fotoğraflar sosyal medyada yayıldı! (video)Bugün, 06:00Endonezya’da 7,7 büyüklüğündeki deprem: Can kaybı 53’e yükseldiEndonezya’da 7,7 büyüklüğündeki deprem: Can kaybı 53’e yükseldiBugün, 05:54Balistik saldırı istatistiklerinin durdurulması neden büyük yankı uyandırdı?Balistik saldırı istatistiklerinin durdurulması neden büyük yankı uyandırdı?Dün, 23:45«Kaçmak için sadece 30 saniye var»: Kuleba balistik saldırılar hakkında açıklama yaptı«Kaçmak için sadece 30 saniye var»: Kuleba balistik saldırılar hakkında açıklama yaptıDün, 23:31Çocuğuyla iletişim kurabilmek için eline klavye dövmesi yaptırdıÇocuğuyla iletişim kurabilmek için eline klavye dövmesi yaptırdıDün, 23:09
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Atlantik'te dev bir beyaz köpek balığı ortaya çıktı, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev bir beyaz köpek balığı ortaya çıktı, daha büyüğü yaklaşıyor
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti