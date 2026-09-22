Lionel Messi Arjantin milli takımındaki son maçına hazırlanıyor

Arjantin milli takımının gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından biri olan Lionel Messi, milli takım kariyerini noktalamaya hazırlanıyor. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldız, Ekim ayında kendi taraftarı önünde son kez sahaya çıkarak uluslararası kariyerine resmen veda etmeye hazırlanıyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor.

Goal.com'un haberine göre, milli takımın Benin ile oynayacağı bu tarihi karşılaşmanın, oyuncunun milli formayla çıkacağı son maç olması bekleniyor. 6 Ekim'de gerçekleşecek müsabaka, 84 bin seyirci kapasiteli ünlü El Monumental stadyumunda düzenlenecek.

Futbolcu, sosyal medya hesaplarından duygusal bir mesaj paylaşarak taraftarlarına minnettarlığını dile getirdi. "Son maç. Bir ömürlük forma", diye yazdı golcü oyuncu veda paylaşımında ve özel bir video klip sundu.

Özel forma ve duygusal karar

Yayınlanan videoda Lionel Messi'nin, klasik milli takım formasını üzerinde kendi ismi ve efsanevi 10 numarasının yer aldığı altın rengi özel Adidas Arjantin formasıyla değiştirdiği görülüyor. Ayrıca, beyaz kramponlarını seçerek son uluslararası maçına hazırlandığını gösterdi.

Hatırlatmak gerekirse, Ağustos ayında Lionel Messi milli takım kariyerini noktalayacağını resmen açıklamıştı. Zor ve sancılı ama üzerinde çok düşünülmüş kararı hakkında konuşurken, milli takımda geçirdiği yıllara ve elde edilen zaferlere değindi.

Futbolcu açıklamasında, milli takım formasıyla 207 maça çıkıp 125 gol attığını ve 64 asist yaptığını hatırlattı. "Bu forma için her zaman sahada tüm gücümü verdim; size sevinç yaşatmak ve Arjantinli olmanın gururunu hissettirmek için mücadele ettim", ifadelerini kullanmıştı o dönemde.

Bilet satışı ve fiyatları

Foot Mercato'nun haberine göre, bu tarihi karşılaşma için bilet satışları Salı akşamı başlayacak. Arjantin Futbol Federasyonu tarafından belirlenen fiyatlar, konuma göre 52 Euro ile 278 Euro arasında değişiyor.

Taraftarlar için 104, 185 ve 260 Euro'luk kategoriler dahil olmak üzere çeşitli bilet seçenekleri mevcut. Ayrıca aileler ve genç nesiller için kolaylık sağlamak amacıyla çocuklar, bu veda maçını sadece 17 Euro karşılığında izleyebilecekler.