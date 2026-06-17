2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan milli takımının yer aldığı K Grubu, turnuvanın en ilginç ve rekabetçi kuartetlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Grupta Portekiz, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Özbekistan bulunuyor.

Futbol odaklı MFutbol yayını, bu gruptaki takımların güç dengelerini analiz ederek en iyi futbolculardan oluşan sembolik bir kadro sundu. Sevindirici olan ise Özbekistan milli takım savunmacısı Abduqodir Husanov'un da prestijli isimler arasında ilk 11'de yer alması.

Yayının hazırladığı güç sıralamasında Portekiz birinci sırada yer aldı. Roberto Martinez yönetimindeki takıma 4,3 puan verildi. Portekiz kadrosunda Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, Ruben Dias ve Joao Cancelo gibi dünya futbolunun yıldızları bulunuyor.

İkinci sıra Kolombiya'ya nasip oldu. Güney Amerika temsilcisi 3,1 puanla değerlendirildi. Kolombiya kadrosunda Luis Diaz gibi hızlı ve teknik bir futbolcunun olması, takımın hücum potansiyelini daha da artırıyor.

Üçüncü sırada Demokratik Kongo Cumhuriyeti yer aldı. Afrika takımı fiziksel gücü, hızı ve ikili mücadelelerdeki üstünlüğü ile öne çıkıyor. Bu takımı gruptaki diğer rakiplerinden daha zayıf görmek büyük bir hata olabilir.

Özbekistan milli takımı sıralamada dördüncü sırada yer aldı ve 2,0 puanla değerlendirildi. Ancak Dünya Kupası'na ilk katılım, yüksek motivasyon ve takım birlikteliği, "Beyaz Kurtlar"ı rakipleri için tehlikeli bir çaylak haline getirebilir.

Görselde grubun güç sıralaması için Abduqodir Husanov'un simge olarak seçilmesi de dikkat çekici. Manchester City savunmacısı, Özbekistan'ın Dünya Kupası'ndaki ana yıldızlarından biri olarak görülüyor.

K Grubu'nun sembolik takımı 4-3-3 taktik sistemi temel alınarak oluşturuldu. Kaleye Portekiz temsilcisi Diogo Costa seçildi. Kulüp ve milli takım düzeyindeki istikrarlı oyunu, refleksleri ve ayak tekniği ile tanınıyor.

Savunma hattının sağ kanadında Joao Cancelo, merkezde Ruben Dias ve Abduqodir Husanov, sol kanatta ise Nuno Mendes yer alıyor.

Abduqodir Husanov'un Ruben Dias ile aynı savunma hattına dahil edilmesi Özbek futbolu için büyük bir takdirdir. İlginç olan ise her iki futbolcunun da Manchester City forması giymesi. Artık kulüp arkadaşı olmalarının yanı sıra, Dünya Kupası grup aşamasında rakip olarak da karşı karşıya gelebilirler.

Husanov'un hızı, fiziksel gücü, ikili mücadelelerdeki kararlılığı ve oyunu önceden okuma yeteneği uzmanlar tarafından yüksek puan alıyor. Kendisi, grubun sembolik kadrosuna giren tek Özbek futbolcusu oldu.

Orta saha hattı tamamen Portekizli oyunculardan oluşuyor. Burada Bruno Fernandes, Vitinha ve Joao Neves'e yer verildi.

Bruno Fernandes oyun kurma, uzaktan şutlar ve gol pozisyonları yaratmada kritik bir oyuncu olarak kabul ediliyor. Vitinha top kontrolü, baskı altındaki soğukkanlılığı ve isabetli paslarıyla öne çıkıyor. Joao Neves ise hareketliliği ve saha merkezindeki yoğun çalışmasıyla tanınıyor.

Sembolik takımın hücum üçlüsünde Kolombiya kaptanı Luis Diaz ile Portekiz yıldızları Cristiano Ronaldo ve Bernardo Silva yer alıyor.

Luis Diaz sol kanatta hızı, driplingleri ve savunmacıları bire birde eksiltme yeteneği ile tehlike yaratıyor. Özbekistan'ın Kolombiya maçında özellikle onun hareketlerine özel dikkat göstermesi bekleniyor.

Hücum merkezinde Cristiano Ronaldo yer alıyor. Portekiz kaptanı, büyük turnuvalardaki devasa tecrübesi, gol sezgisi ve belirleyici anlarda sahneye çıkabilmesiyle rakipler için hala ciddi bir tehdit.

Sağ kanattaki Bernardo Silva ise tekniği, top kontrolü ve sahadaki beklenmedik kararlarıyla ayrışıyor. Hem hücumda hem de orta sahada etkili bir şekilde görev yapabiliyor.

K Grubu'nun sembolik kadrosu şu şekildedir:

Kaleci: Diogo Costa — Portekiz.

Savunmacılar: Joao Cancelo — Portekiz, Abduqodir Husanov — Özbekistan, Ruben Dias — Portekiz, Nuno Mendes — Portekiz.

Orta Sahalar: Bruno Fernandes — Portekiz, Vitinha — Portekiz, Joao Neves — Portekiz.

Forvetler: Luis Diaz — Kolombiya, Cristiano Ronaldo — Portekiz, Bernardo Silva — Portekiz.

Sembolik takımda Portekiz'den dokuz futbolcunun yer alması, bu takımın gruptaki ana favori olarak görüldüğünü gösteriyor. Kolombiya'dan Luis Diaz, Özbekistan'dan ise Abduqodir Husanov kadroya dahil edildi.

Elbette bu tür sıralamalar ve sembolik kadrolar maçlar başlamadan önceki tahminlere dayanır. Dünya Kupası'nda ise tüm sorulara sahanın kendisi cevap verecektir. Futbolda isimler ve reytingler önemlidir ancak sonucu takım oyunu, disiplin ve kritik anlardaki isabet belirler.

Özbekistan taraftarları için Abduqodir Husanov'un Cristiano Ronaldo, Luis Diaz, Bernardo Silva ve Bruno Fernandes gibi ünlü futbolcularla aynı sembolik kadroda yer alması büyük bir gurur kaynağıdır.

Şimdi Husanov ve takım arkadaşları bu takdiri sahadaki güvenli performanslarıyla pekiştirmeye çalışacak. "Beyaz Kurtlar", tarihi Dünya Kupası'nda sadece yer almak değil, rakiplere karşı onurlu bir direnç göstermek ve kendilerini kanıtlamak istiyor.