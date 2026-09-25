Cristiano Ronaldo'nun golünün iptal edildiği maçta Portekiz, Galler'i mağlup etti

·3·Spor
Cristiano Ronaldo'nun golünün iptal edildiği maçta Portekiz, Galler'i mağlup etti

UEFA Uluslar Ligi'nin yeni sezonuna başlayan Portekiz milli takımı, sahasında Galler'i zorlu bir mücadele sonunda mağlup etti. Lizbon'daki Estadio Jose Alvalade'de oynanan karşılaşma, ev sahibinin tek gollü galibiyetiyle sonuçlandı. The Athletic'in haberine göre, eksiklerle sahaya çıkan Galler takımı rakibine direnç gösterse de Portekiz üç puanı hanesine yazdırmayı başardı. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor.

Maçın kaderini belirleyen tek gol, ilk yarının 22. dakikasında geldi. Nuno Mendes kanattan hızlı bir bindirme yaparak ceza sahası dışında boş kalan Joao Felix'i topla buluşturdu. Joao Felix'in sağ ayağıyla yaptığı sert vuruş, savunma oyuncusu Ben Davies'e çarparak yön değiştirdi. Bu pozisyonda kaleci Danny Ward çaresiz kaldı ve top ağlarla buluştu.

Cristiano Ronaldo için şanssız bir gece

Takım galip gelse de, forvet Cristiano Ronaldo için akşam oldukça sinir bozucu ve hayal kırıklığı yaratan bir şekilde sona erdi. Deneyimli oyuncu maç boyunca birçok net fırsattan yararlanamadı. Özellikle ilk yarıda yakın mesafeden yakaladığı bir pozisyonu gole çeviremedi.

Maçın 59. dakikasında Bruno Fernandes savunma arkasına harika bir pas gönderdi. Cristiano Ronaldo topu köşeye göndererek milli takımdaki 147. golünü attığını ve kariyerindeki 1.000 gol hedefine bir adım daha yaklaştığını düşünüyordu. Ancak hakemler, VAR incelemesinin ardından golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Oyundan çıkış ve maçın genel görünümü

Yaşanan aksilikler ve iptal edilen golün ardından teknik direktör Roberto Martinez, 67. dakikada Cristiano Ronaldo'yu oyundan alarak yerine Gonçalo Ramos'u dahil etti. Böylece Ronaldo, 979 gollük kariyer istatistiğini bu maçta geliştiremedi.

Genel olarak Portekiz, maç boyunca oyunun hakimiydi. Ev sahibi ekip rakip kaleye 23 şut gönderdi ve iki net gol pozisyonu üretti. Buna rağmen hücumları sonuçlandırmada zaman zaman isabet sorunu yaşadılar.

Galler ise savunmada oldukça disiplinli bir oyun sergiledi. Savunma oyuncuları 15 topu uzaklaştırırken, 52 kez top kazanma başarısı gösterdi. Kaleci Danny Ward 4 kritik kurtarış yaptı. Ancak Galler hücum hattında etkisiz kaldı; maç boyunca sadece 5 şut çekebildiler ve bunların sadece 1'i isabetli oldu.

Cristiano RonaldoPortekizGallerUEFA Uluslar LigiFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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