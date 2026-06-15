Abbosbek Fayzullayev, Ronaldo'ya karşı oynama hayali hakkında konuştu

Özbekistan milli takımının hücum oyuncusu Abbosbek Fayzullayev, 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki Portekiz maçı öncesinde düşüncelerini paylaştı. Sport-Express gazetesine verdiği röportajda genç yıldız, Cristiano Ronaldo, Portekiz'in güçlü yönleri ve çocukluğundan beri hayalini kurduğu büyük sahne hakkında konuştu.

Özbekistan milli takımı için bu Dünya Kupası tarihi bir öneme sahip. Fabio Cannavaro'nun öğrencileri ilk kez Dünya Kupası finallerine katılıyor ve gruptaki en büyük sınavlardan biri Portekiz maçı olacak. Bu karşılaşma Abbosbek Fayzullayev için özel duygular barındırıyor; futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olan Cristiano Ronaldo'ya karşı sahaya çıkabilir.

Gazeteci, Abbosbek'e mevcut Portekiz'in Ronaldo ile mi yoksa onsuz mu daha güçlü olduğunu sordu. Fayzullayev bu soruya oldukça temkinli bir yanıt verdi. Ona göre, pres açısından Portekiz Cristiano olmadan daha aktif görünebilir ancak Ronaldo sahadayken takım ruhsal olarak güçleniyor.

Fayzullayev, "Belki pres açısından Ronaldo olmadan daha güçlüdürler. Ancak Cristiano sahadayken takıma güven veriyor. Her an maçın kaderini değiştirebilir" dedi.

Bu düşüncenin büyük bir anlamı var. Ronaldo 40 yaşına yaklaşmış olsa da sahadaki etkisi hala çok büyük. O sadece gol atabilen bir forvet değil, aynı zamanda takım arkadaşlarına ruhsal güç veren bir lider. Büyük turnuvalarda bu tür oyuncuların bir anda maçın kaderini değiştirebildiği defalarca kanıtlanmıştır.

Abbosbek de Cristiano'yu bu açıdan değerlendirdi. Portekizli yıldızı futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak nitelendirdi ve Ronaldo'nun hala belirleyici bir rol oynayabileceğinden şüphesi olmadığını vurguladı.

"Cristiano futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri ve sahada hala belirleyici bir rol oynayabileceğinden şüphe yok" dedi.

Fayzullayev'e Ronaldo'ya karşı sahaya çıkma anını bekleyip beklemediği sorulduğunda, bunu büyük bir heyecanla beklediğini söyledi. Abbosbek'e göre çocukluğundan beri Cristiano'nun maçlarını televizyondan izleyip bir gün ona karşı oynamayı hayal etmiş.

Özbekistan milli takımı oyuncusu, "Elbette, çok ama çok heyecanla bekliyorum. Maçlarını televizyondan izlerken her zaman bunu hayal etmiştim" dedi.

Bu sözler her taraftarın bildiği bir duyguyu hatırlatıyor. Dün televizyondan dünya yıldızlarını izleyen genç futbolcu, bugün Dünya Kupası'nda onlara karşı sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu sadece Abbosbek'in kişisel hayali değil, aynı zamanda tüm Özbek futbolunun hangi seviyeye yükseldiğinin parlak bir göstergesidir.

İlginç bir nokta, Fayzullayev kendisini Lionel Messi hayranı olarak tanımladı. Ancak aynı zamanda Ronaldo'ya da büyük saygı duyuyor. Ona göre Cristiano'ya karşı oynamak her futbolcu için büyük bir hayal.

Abbosbek, "Ben kendim Lionel Messi hayranıyım ama Cristiano'yu da çok seviyorum. Ona karşı oynamak elbette büyük bir hayal" dedi.

Bu cevap Fayzullayev'in samimiyetini gösteriyor. Futbolda Messi ve Ronaldo tartışması yıllardır devam ediyor. Ancak Abbosbek her iki büyük futbolcuya da saygı duyduğunu belirterek, Cristiano ile aynı sahada top koşturmanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu gizlemedi.

Sohbet sırasında Jaloliddin Masharipov ve Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'da birlikte oynadıkları dönemden de bahsedildi. Bilindiği üzere Ronaldo, Suudi Arabistan kulübüne transfer olduktan sonra Masharipov ile aynı takımda yer almış ve hatta Özbek halkına bir video mesajı göndermişti. Bu mesaj sosyal medyada çok popüler olmuştu.

Fayzullayev, "Evet, evet, kesinlikle. Sosyal medyada çok popüler olmuştu" dedi.

Abbosbek'e göre Jaloliddin Masharipov, Ronaldo ile aynı takımda oynayarak ondan çok şey öğrendi. Cristiano ona çeşitli tavsiyeler vermiş, tecrübelerini paylaşmış. Böyle bir deneyim her futbolcu için büyük bir okul sayılır.

"Abimiz Masharipov onunla aynı takımda oynadı, çok şey öğrendi. Cristiano da ona çeşitli tavsiyeler verip tecrübelerini paylaştı" dedi.

Fayzullayev sohbette bir başka ilginç detayı daha paylaştı. Ona göre Masharipov ve Ronaldo antrenman sonlarında şut çekme konusunda yarışırlarmış.

Abbosbek, "Antrenmanların sonunda şut çekme konusunda yarışırlardı" dedi.

Gazeteci kimin kazandığını sorduğunda ise Fayzullayev şakayla karışık cevap verdi.

"Bunu söylemem, ha-ha!" dedi.

Bu kısa cevap sohbete hafif bir hava kattı. Aynı zamanda Özbek futbolcuların dünya futbol yıldızlarıyla aynı ortamda bulunması, onlardan tecrübe edinmesi ve artık Dünya Kupası'nda onlara karşı sahaya çıkacak seviyeye gelmesi çok sevindirici bir durum.

Özbekistan milli takımı, Portekiz ile olan maçını 23 Haziran'da oynayacak. Karşılaşma Taşkent saatiyle 22:00'de başlayacak. Bu maçın taraftarlar için grup aşamasındaki en ilginç karşılaşmalardan biri olması bekleniyor.

Portekiz kadrosunda Ronaldo ile birlikte Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rafael Leão ve Rúben Dias gibi üst düzey futbolcular var. Özbekistan için bu maç büyük bir sınav olacak. Ancak tam da böyle maçlar futbolcuları yeni bir seviyeye taşır, kendilerini dünyaya gösterme fırsatı verir.

Abbosbek Fayzullayev için de bu karşılaşma sadece sıradan bir maç değil. Bu bir çocukluk hayali, büyük bir sahne, büyük bir rakip ve kendini kanıtlama fırsatıdır. Sözlerinden de anlaşılacağı üzere genç futbolcu bu anı büyük bir tutkuyla bekliyor.

Özbek taraftarlar ise Abbosbek ve takım arkadaşlarından cesur, akıllı ve yürekten bir oyun bekliyor. Ronaldo gibi bir efsaneye karşı sahaya çıkmak büyük bir onur, ancak ona karşı layıkıyla oynamak daha da büyük bir görev. Artık tüm gözler 23 Haziran gününe çevrilmiş durumda.