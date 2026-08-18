Pep Guardiola ile Kyle Walker arasında soyunma odasında yaşanan kavga ortaya çıktı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile deneyimli savunma oyuncusu Kyle Walker arasında yaşanan sert tartışmanın ve takım içindeki sorunların ayrıntıları kamuoyuna yansıdı. Amazon Prime Video platformunda yayımlanan A Beautiful Obsession belgeselindeki yeni görüntüler, İngiltere Premier Lig’indeki kriz döneminin perde arkasını gözler önüne serdi. Konuyla ilgili yabancı basın ve ixt.com kaynakları haber yayımladı. Goal.com bu konuda haber veriyor.

Tartışmanın büyümesine, Aralık 2024’te Anfield Stadı’nda Liverpool’a karşı oynanan maçta alınan 2-0’lık yenilgi neden oldu. Bu başarısızlık, Manchester City’nin üst üste yedi maç süren galibiyet hasretinin bir parçasıydı ve bu karşılaşmaların altısı mağlubiyetle sonuçlanmıştı. Hatırlanacağı üzere takım, yalnızca bir önceki sezon İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu üst üste dördüncü kez kazanmıştı.

Soyunma odasında sert yüzleşme

Belgeselde yer alan görüntülere göre Kyle Walker, maç sonrasındaki arada öfkesini gizleyemedi ve teknik direktörün eleştirilerinden duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi. Takım kaptanlarından biri olmasına rağmen her toplantıda özellikle kendi adının anılmasından şikâyet etti. Futbolcu, takımın genel taktik hatalarının kasıtlı olarak kendi üzerine yıkıldığını öne sürdü.

Walker, kamuoyu önünde öfkesini dile getirerek şöyle itiraz etti: "Her toplantıda benim adımı söylüyorsunuz, her toplantıda benim adım geçiyor." Ayrıca teknik direktörün samimiyetini sorgulayan Walker, Guardiola’nın başlangıçta kendisinin kaptan olmasını istemediğini de söyledi.

Pep Guardiola’nın gözyaşları

Tartışmanın kızıştığı sırada Pep Guardiola beklenmedik şekilde duygusal anlar yaşadı ve tüm takımın önünde gözyaşlarına hâkim olamadı. Teknik direktör, kaptan olduğu için Walker’ın adının daha sık anıldığını açıklamaya çalışsa da ortam yumuşamayınca kendi geleceği hakkında açıkça konuştu.

İnanılmaz derecede duygusal bir konuşma yapan Guardiola, futbolculara şöyle seslendi: "Sorun bensem bunu bana söylemelisiniz. Ben burada para için ya da sadece kalmak için bulunmuyorum." Sözleşmesini takımla birlikte mücadele etmek ve zor zamanlarda oyuncularına yardım etmek istediği için uzattığını vurgulayan Guardiola, futbolculardan destek istedi.