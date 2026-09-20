Harry Kane, Lamine Yamal'ın sözlerine soğukkanlılıkla yanıt verdi

Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane, Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'ın Ballon d'Or ödülü ve bireysel istatistikler hakkındaki eleştirel yorumlarına diplomatik bir yanıt verdi. İngiltere milli takım kaptanı, kendisine yönelik olası saldırılara cevap vermek yerine rakip oyuncunun yeteneğini övmeyi tercih etti ve sahaya odaklanacağını belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Tartışma, İspanya milli takımının genç yıldızı Lamine Yamal'ın bir röportajında Ballon d'Or'un sadece 80 gol atan bir oyuncuya verilmemesi gerektiğini, ödülün gezegenin en iyi genel oyuncusuna gitmesi gerektiğini söylemesiyle başladı. Bu ifade, sezon boyunca yüksek performans gösteren Bayern Münih forveti Harry Kane'e doğrudan bir gönderme olarak algılanmıştı.

ixbt.com'a göre, Harry Kane 2025-26 sezonundaki etkileyici istatistikleri, kulüp ve milli takım düzeyinde tüm kulvarlarda attığı 73 golle bu prestijli ödülün ana adaylarından biri konumunda. İngiliz golcü, bu tartışmalı açıklamalara Bundesliga'daki 100. golüne ulaştıktan sonra yanıt verdi.

Kane'in diplomasisi ve Bayern yönetiminin sert tepkisi

Bayern Münih, Union Berlin karşısında 7-0'lık bir galibiyet alırken, Harry Kane maç sonrasında Yamal'ın sözlerini tırmandırmamayı tercih etti. İngiliz futbolcu röportajında soğukkanlılığını korudu: "Bunu hangi anlamda söylediğini bilmiyorum. Yamal harika bir oyuncu. O da diğerleri gibi harika bir sezon geçirdi."

Deneyimli forvet ayrıca ödül yarışının henüz bitmediğini ve çok sayıda aday olduğunu vurguladı. Kylian Mbappe, Rodri ve takım arkadaşı Michael Olise gibi isimlerin de güçlü bir rekabet içinde olduğunu belirtti. "Herkes istediği fikri dile getirme hakkına sahip. Bu benim kontrolümde değil," diye ekledi.

Ancak Münih kulübü yönetimi futbolcu kadar sakin kalmadı ve duruma daha sert bir tepki gösterdi. Bayern'in sportif direktörü Max Eberl, Katalan ekibinin genç oyuncusunun açıklamalarına karşı çıkarak şunları söyledi: "En iyi oyuncular, özel kampanyalara ihtiyaç duymayanlardır."

Michael Olise'nin potansiyeli

Max Eberl, sözlerinde kulübün bir diğer hücum oyuncusuna da destek vererek onun potansiyeline övgüde bulundu. Kulüp yönetimine göre, takımın diğer liderleri de en yüksek övgüyü hak ediyor.

"Benim için Michael Olise de Ballon d'Or adaylarından biri. O, dünyanın en iyi oyuncularından biri," dedi Max Eberl, Barcelona temsilcisinin sözlerine yanıt olarak.

Özetle Harry Kane, kendisini düşünen bir yıldız olmadığını ve dikkatini sadece sahadaki oyuna verdiğini gösterdi. Bireysel ödüller etrafındaki bu tür tartışmalar ise futbol dünyasındaki rekabeti körükleyerek taraftarların ilgisini artırıyor.