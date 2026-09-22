Raphinha, Lamine Yamal'ı Altın Top için ana aday olarak gösterdi

Barcelona kaptanı Raphinha, takım arkadaşı Lamine Yamal'ı futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or için ana aday olarak ilan etti. The Guardian ve La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Brezilyalı kanat oyuncusu, genç yeteneğin son bir yıl içinde tüm beklentileri aştığını ve hem kulüp hem de milli takım düzeyinde dünya çapında bir oyuncu olduğunu kanıtladığını vurguladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Takım kaptanı olarak deneyimli oyuncuya genç yeteneğin potansiyeli sorulduğunda tereddüt etmeden şu cevabı verdi: «Şüphesiz, evet». Raphinha, bu desteğin sadece kulüpteki takım arkadaşlığıyla ilgili olmadığını, 17 yaşındaki oyuncunun sahip olduğu benzersiz niteliklerden kaynaklandığını belirtti.

Sahadaki sihir ve takım başarıları

Raphinha'ya göre, Yamal'ın yaşına rağmen sergilediği oyun ve sahadaki etkisi kesinlikle özel bir takdiri hak ediyor. Ona göre, bu kadar prestijli bir ödül için ana kriterler bireysel performans ve takım başarılarının uyumundan oluşuyor ve İspanyol oyuncunun kazandığı kupalar ile istatistikleri bunu açıkça gösteriyor.

«Lamine her şeye sahip. Sadece geçen sezon değil, genel olarak da harika rakamlar kaydetti ve üç kupa kazandı», dedi Brezilyalı oyuncu. Uluslararası arenadaki başarılar genellikle oy kullanan gazetecilerin seçiminde belirleyici bir faktör olduğundan, Yamal'ın sonuçları bu konuda ciddi bir avantaja sahip.

Rekabet ve tarafsızlık

Birçok kişinin bu açıklamayı kulüp arkadaşlığı nedeniyle öznel olarak değerlendirebileceğini göz önünde bulunduran Raphinha, görüşünün tamamen tarafsız olduğunu belirtti. Hatta rakip takımlarda oynasalar bile, Yamal'ın sahadaki hareketlerinin ve elde ettiği sonuçların bu ödüle olan haklılığını açıkça gösterdiğini vurguladı.

«Ne olursa olsun, o kazanmalı. Başkaları kendi oyuncularını savunur ama benim için kazanan belli. Onun takım arkadaşı olmasaydım bile yine de bunu hak ettiğini söylerdim», diye ekledi Raphinha.

Sonuç olarak Barcelona kaptanı, Lamine Yamal'ın sadece Katalan kulübünün değil, İspanya milli takımının da en önemli oyuncularından biri haline geldiğini hatırlattı. Sahada gösterdiği oyunun, kaydettiği istatistiklerin ve kazandığı kupaların Ballon d'Or'u kazanmak için yeterli temel olduğunu belirtti.