Erling Haaland'ın geleceği: Neden Manchester City'den ayrılmamalı?

·6·Spor
Erling Haaland'ın geleceği: Neden Manchester City'den ayrılmamalı?

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland'ın geleceği hakkındaki tartışmalar sürerken, kulübün eski forveti Andy Cole, Norveçli yıldızın neden başka bir takıma gitmek istemeyeceğini sorguladı. Goal.com'un haberine göre, 26 yaşındaki golcü, attığı goller ve kırdığı rekorlarla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Molde, Red Bull Salzburg ve Borussia Dortmund formalarıyla rüştünü ispatlayan Haaland, 2022 yazında Manchester City'ye katıldı. O dönemde 51 milyon sterlin değer biçilen futbolcu, bugüne kadar çıktığı 203 maçta 167 gol atarak piyasa değerini katbekat artırdı.

Haaland'ın İngiltere sahalarındaki rekorları

Norveçli forvet, İngiltere Premier Lig'de 100 gol barajına en az maçta, sadece 111 karşılaşmada ulaşan isim oldu. Manchester City yönetimi, oyuncuyla 2034 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzalamış olsa da, geleceği hakkındaki sorular gündemden düşmüyor.

Özellikle İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona'nın ilgisine dair haberler basında sıkça yer alıyor. Buna rağmen Andy Cole, Unibet Casino'ya verdiği özel röportajda futbolcunun bakış açısını değerlendirdi ve niyetlerini analiz etti.

Andy Cole'a göre Haaland takım oyununa odaklanıyor

Cole'a göre Haaland'ın İngiltere'de ne kadar kalacağına sadece kendisi karar verebilir. Eğer futbolcu oyunundan keyif alıyorsa ve soyunma odasında önemli bir rol üstleniyorsa, ayrılması için mantıklı bir sebep kalmıyor.

Eski golcü ayrıca Erling'in kişisel rekorlara pek önem vermediğini belirtti. Cole, gollerin ve rekorların ikinci planda olduğunu, asıl odak noktasının takım galibiyetleri olması gerektiğini, çünkü ancak takım arkadaşlarının yarattığı fırsatlarla yüksek başarılara ulaşılabileceğini vurguladı.

Erling HaalandManchester CityAndy ColePremier LigTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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