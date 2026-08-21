Tottenham, Omar Marmoush transferi için görüşmeleri hızlandırdı

Londra ekibi Tottenham, hücum hattını güçlendirmek amacıyla transfer piyasasında aktif çalışmalar yürütüyor. Sky Sport muhabiri Florian Plettenberg'in aktardığı bilgilere göre "Horozlar", Manchester City forveti Omar Marmoush ile sözleşme şartları konusunda nihai anlaşmaya vardı. Mısırlı futbolcu Londra ekibine transfer olmaya çok yakın ve bu hamlenin teknik direktör Roberto De Zerbi'nin takımı için önemli bir adım olması bekleniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Şu anda iki kulüp transfer bedeli ve nihai şartlar üzerinde anlaşmaya çalışıyor. Futbolcuyla kişisel şartlarda anlaşmaya varılmış olsa da Manchester City ile Tottenham arasındaki nihai sözleşme henüz imzalanmadı. Buna rağmen görüşmelerin hızla ilerlemesi, transferin yakın gelecekte gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

Takımın hücum hattındaki sorunlar

Tottenham yönetimi, hücum hattına yeni bir futbolcu kazandırmayı bu sezonun öncelikli hedefi olarak belirledi. Son 18 ayda takımın kilit forvetlerinden Dominik Solanke, sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçırdı. Bunun yanı sıra Richarlison'ın sözleşmesinin son dönemine girmesi, kulübü yeni bir forvet arayışına itti.

Transfer başarıyla tamamlanırsa Omar Marmoush, takımın yaz transfer dönemindeki büyük yapılanmasının bir sonraki parçası olacak. Tottenham, bu sezon kadroyu güçlendirmek için Jan Paul van Hecke, Sandro Tonali ve Matheus Fernandes transferlerine büyük yatırımlar yaptı. Kulüp ayrıca kanat oyuncusu Savinho'nun transferi için Manchester City ile anlaşmaya vardı.

Futbolcunun kariyeri ve istatistikleri

Omar Marmoush'un Manchester City'de forma şansının azalması, yeni bir takım aramasına neden oldu. Mısırlı forvet daha önce Wolfsburg'dan Eintracht Frankfurt'a serbest oyuncu olarak transfer olmuş ve Almanya'daki ilk sezonunda tüm kulvarlarda 17 gol atmayı başarmıştı.

Futbolcu özellikle 2024-2025 sezonunun ilk yarısında yüksek performans sergiledi. Almanya liginde 17 maçta 15 gol atan Marmoush, 9 asist yaptı. Transfer gerçekleşirse Premier League izleyicileri hücum hattında tamamen yeni ve rekabetçi bir seçenek görebilecek.