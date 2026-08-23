Jalolov ve Meliqo‘ziyev Asya Oyunları'na katılacak mı: Ringe ne zaman çıkacaklar?

·66·Spor
Jalolov ve Meliqo‘ziyev Asya Oyunları'na katılacak mı: Ringe ne zaman çıkacaklar?

Son günlerde sosyal medya ve spor sitelerinde, Özbekistan'ın iki önde gelen boksörü — Olimpiyat şampiyonu Bahodir Jalolov ve dünya arenasında adından söz ettiren Bektemir Meliqo‘ziyevhakkında amatör boksa döneceklerine dair çeşitli haberler yayıldı.

Haberlerde, bu boksörlerin Eylül ayında Japonya'nın Aichi prefektörlüğü ve Nagoya şehrinde düzenlenecek olan bir sonraki Yaz Asya Oyunları'nda Özbekistan milli takımının onurunu koruyabilecekleri iddia edilmişti.

«Bu gerçeği yansıtmıyor»: İçeriden bilgi veren kaynak haberleri yalanladı

Özbek boksu çevresindeki gelişmeleri yakından takip eden spor muhabiri Jalol Ahmedov resmi Telegram kanalı aracılığıyla bu bilgiler hakkında resmi bir yalanlama yayınladı:

  • Yalanlanan söylentiler: Bahodir Jalolov ve Bektemir Meliqo‘ziyev Japonya'da düzenlenecek Yaz Asya Oyunları'na gitmeyecek;

  • Ana odak noktası — profesyonel boks: Her iki boksör de şu anda tüm dikkatlerini ve antrenman programlarını sadece profesyonel ringdeki kariyerlerine odaklamış durumda.

Profesyonel ringdeki bir sonraki adım: Maçlar ne zaman yapılacak?

Kaynakların belirttiğine göre, Özbek boksörler sonbahar aylarında bir sonraki önemli sıralama maçlarını gerçekleştirmek için hazırlık yapıyorlar:

  • Bektemir Meliqo‘ziyev: Süper orta sıklette kariyerini sürdüren nakavtçı boksörün bir sonraki maçını bu yılın Ekim ayında yapması bekleniyor;

  • Bahodir Jalolov: Ağır sıklette yenilgisiz ilerleyen Özbek devinin bir sonraki mücadelesi ise Kasım ayına planlanıyor.

Böylece, Özbek boksunun liderleri milli takımın genç yeteneklerine Asya Oyunları'nda kendilerini gösterme fırsatı bırakarak, asıl hedefleri olan profesyonel boksta dünya şampiyonluk kemerlerine doğru yürüyüşlerini sürdürecekler.

Sonuç

Son günlerde Bahodir Jalolov ve Bektemir Meliqo‘ziyev'in Japonya'da düzenlenecek Asya Oyunları'na katılacağı yönünde yayılan haberler doğrulanmadı.

İçeriden bilgi veren Jalol Ahmedov'un açıklamasına göre, her iki boksör de Eylül ayındaki turnuvaya katılmayacak.

Şimdi hayranları bir soru daha merak ediyor: Jalolov ve Meliqo‘ziyev profesyonel ringe döndüklerinde kiminle karşılaşacaklar?

Güncel bilgilere göre, Meliqo‘ziyev'in maçını Ekim, Jalolov'unkini ise Kasım ayında beklemek mümkün.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

«Geçen sefer beni ölümüne dövmüştü»: Merab Dvalishvili tüm gerçekleri itiraf etti«Geçen sefer beni ölümüne dövmüştü»: Merab Dvalishvili tüm gerçekleri itiraf ettiBugün, 12:32«2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmamak ona yaradı»: Gary Neville, Cole Palmer'ın dönüşünü yorumladı«2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmamak ona yaradı»: Gary Neville, Cole Palmer'ın dönüşünü yorumladıBugün, 12:29Erling Haaland'ın Barcelona'ya transferi hakkındaki söylentiler tartışılıyorErling Haaland'ın Barcelona'ya transferi hakkındaki söylentiler tartışılıyorBugün, 12:13Futbol Gecesi: Semerkant'ta Merkez Mücadele ve 19. Haftanın 3 Heyecanlı MaçıFutbol Gecesi: Semerkant'ta Merkez Mücadele ve 19. Haftanın 3 Heyecanlı MaçıBugün, 10:44Islam Makhachev, Ian Garry karşısında aldığı zorlu galibiyetin sırrını açıkladıIslam Makhachev, Ian Garry karşısında aldığı zorlu galibiyetin sırrını açıkladıBugün, 10:40Brian Madjo: Erling Haaland Örneği ve İngiltere Millî Takımının GeleceğiBrian Madjo: Erling Haaland Örneği ve İngiltere Millî Takımının GeleceğiBugün, 10:36
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Cristiano Ronaldo, Harry Kane için uyarı oldu
Cristiano Ronaldo, Harry Kane için uyarı oldu