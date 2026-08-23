Jalolov ve Meliqo‘ziyev Asya Oyunları'na katılacak mı: Ringe ne zaman çıkacaklar?

Son günlerde sosyal medya ve spor sitelerinde, Özbekistan'ın iki önde gelen boksörü — Olimpiyat şampiyonu Bahodir Jalolov ve dünya arenasında adından söz ettiren Bektemir Meliqo‘ziyevhakkında amatör boksa döneceklerine dair çeşitli haberler yayıldı.

Haberlerde, bu boksörlerin Eylül ayında Japonya'nın Aichi prefektörlüğü ve Nagoya şehrinde düzenlenecek olan bir sonraki Yaz Asya Oyunları'nda Özbekistan milli takımının onurunu koruyabilecekleri iddia edilmişti.

«Bu gerçeği yansıtmıyor»: İçeriden bilgi veren kaynak haberleri yalanladı

Özbek boksu çevresindeki gelişmeleri yakından takip eden spor muhabiri Jalol Ahmedov resmi Telegram kanalı aracılığıyla bu bilgiler hakkında resmi bir yalanlama yayınladı:

Yalanlanan söylentiler: Bahodir Jalolov ve Bektemir Meliqo‘ziyev Japonya'da düzenlenecek Yaz Asya Oyunları'na gitmeyecek;

Ana odak noktası — profesyonel boks: Her iki boksör de şu anda tüm dikkatlerini ve antrenman programlarını sadece profesyonel ringdeki kariyerlerine odaklamış durumda.

Profesyonel ringdeki bir sonraki adım: Maçlar ne zaman yapılacak?

Kaynakların belirttiğine göre, Özbek boksörler sonbahar aylarında bir sonraki önemli sıralama maçlarını gerçekleştirmek için hazırlık yapıyorlar:

Bektemir Meliqo‘ziyev: Süper orta sıklette kariyerini sürdüren nakavtçı boksörün bir sonraki maçını bu yılın Ekim ayında yapması bekleniyor;

Bahodir Jalolov: Ağır sıklette yenilgisiz ilerleyen Özbek devinin bir sonraki mücadelesi ise Kasım ayına planlanıyor.

Böylece, Özbek boksunun liderleri milli takımın genç yeteneklerine Asya Oyunları'nda kendilerini gösterme fırsatı bırakarak, asıl hedefleri olan profesyonel boksta dünya şampiyonluk kemerlerine doğru yürüyüşlerini sürdürecekler.

Sonuç

Son günlerde Bahodir Jalolov ve Bektemir Meliqo‘ziyev'in Japonya'da düzenlenecek Asya Oyunları'na katılacağı yönünde yayılan haberler doğrulanmadı.

İçeriden bilgi veren Jalol Ahmedov'un açıklamasına göre, her iki boksör de Eylül ayındaki turnuvaya katılmayacak.

Şimdi hayranları bir soru daha merak ediyor: Jalolov ve Meliqo‘ziyev profesyonel ringe döndüklerinde kiminle karşılaşacaklar?

Güncel bilgilere göre, Meliqo‘ziyev'in maçını Ekim, Jalolov'unkini ise Kasım ayında beklemek mümkün.