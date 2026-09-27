Roberto Mancini Manchester City'nin finansal suçlamalarla ilgisi olmadığını belirtti

İtalya milli takımı teknik direktörü Roberto Mancini, bir dönem görev yaptığı Manchester City kulübüne yönelik finansal usulsüzlükler ve tartışmalı sözleşmelerle ilgili durumdan kendisini tamamen uzaklaştırdı. Goal.com'un haberine göre, deneyimli teknik adam İngiltere Premier Lig'in son şampiyonunun suçsuz olduğunu kesin bir dille vurgulayarak kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Pazartesi günü Türkiye'ye karşı oynanacak Uluslar Ligi maçı öncesindeki basın toplantısında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Jazira kulübüyle yapılan ve yılda sadece dört günlük çalışma karşılığında 2,03 milyon avro danışmanlık ücreti ödendiği iddia edilen ikinci sözleşmeyle ilgili soruları yanıtladı.

Finansal soruşturmalar ve şüpheli sözleşmeler

Alman Der Spiegel gazetesi daha önce Roberto Mancini'nin Manchester City'deki ana maaşının yanı sıra gizli anlaşmalar yoluyla ek gelir elde ettiğine dair bir soruşturma yayınlamıştı. Kulübe yönelik 115 suçlama, dokuz yıllık bir dönemi kapsıyor ve Mancini'nin dört yıllık görev süresini de içine alıyor.

Ancak deneyimli teknik adam, bu suçlamaların kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını belirtti. Ona göre basında çıkan haberler ve ikinci sözleşmeye ilişkin iddialar asılsız olup, eğer bir sorun varsa bu kendisinin değil, kulübün meselesidir.

Manchester City yönetiminin tutumu

“Manchester City'nin suçlu olduğuna inanmıyorum, aksine. Bu beni endişelendiren bir sorun değil ve yeni bir haber de değil. Manchester City suçsuzdur; çifte sözleşmeye gelince, bu benim değil, gerekirse onların sorunudur” dedi Mancini basın mensuplarına.

Mancini bu tartışmalardan uzak durmaya çalışırken, Manchester City kulübü geniş kapsamlı suçlamalara karşı mücadelesini sürdürüyor. Kulübün resmi sitesinde bir açıklama yayınlayan başkan Khaldoon Al-Mubarak, takımın tamamen suçsuz olduğunu ve hukuki soruşturmalara rağmen pozisyonundan geri adım atmayacağını belirtti.

Kulüp başkanı, etraftaki gürültüye rağmen hiçbir şeyin değişmediğini ve takımın geçmişteki zorlukları birlikte aştığını vurguladı. Manchester City, sportif konumunu korumak ve finansal suçlamalar konusunda adaleti sağlamak adına hukuki mücadelesine devam ediyor.