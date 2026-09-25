Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'yu neden oyundan aldığını açıkladı

Uluslar Ligi kapsamında oynanan Galler maçı, Portekiz milli takımı kaptanı Cristiano Ronaldo için pek de şanslı geçmedi. Karşılaşma boyunca yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen tecrübeli forvet, ikinci yarıda sahayı terk etmek zorunda kaldı. Goal.com'un haberine göre, teknik direktör Jorge Jesus bu kritik kararın taktiksel nedenlerini açıkça izah etti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Perşembe günü oynanan mücadelede Portekizliler zorlu bir 1-0'lık galibiyet elde etti. 41 yaşındaki forvet, maç boyunca etkili olmakta zorlandı ve çok net bir gol fırsatından yararlanamadı. Orta saha oyuncusu Ruben Neves'in harika pasından sonra Ronaldo, yüzde yüzlük bir pozisyonu gole çeviremedi.

Bu nedenle teknik direktör Jorge Jesus, 68. dakikada radikal bir değişikliğe giderek kaptanı oyundan aldı. Kanal 11'e verdiği röportajda uzman isim, Ronaldo'nun fiziksel durumuna dair değerlendirmesini ve bu kararın arkasındaki gerekçeleri açıkladı.

Taktiksel ihtiyaç ve fiziksel durum

Jesus'a göre, maçın son dakikaları tamamen farklı bir yaklaşım gerektiriyordu. Sahada üç puanı korumak için takımın hareketliliğe ve hıza ihtiyacı vardı.

"Maç bizden böyle bir değişiklik talep etti" dedi Jesus gazetecilere verdiği demeçte. Maçın bitimine 25 dakika kala teknik adam, rakip stoperlere baskı yapabilecek hızlı bir oyuncuyu sahaya sürmeyi planlamıştı.

Milli takım formasıyla 234 maça çıkıp 146 gol atan Ronaldo'nun, maçın sonuna doğru fiziksel olarak yorulduğu gözlendi. Jesus, yıldız futbolcusunun ileri uçta talep edilen yüksek presi yapacak gücünün kalmadığını itiraf etti.

"Cris artık bunu yapamazdı" şeklinde yorumladı Benfica'nın eski hocası. Ayrıca teknik adam, hücum hattında futbolcudan bundan daha fazlasını beklemenin mümkün olmadığını iyi anladığını da sözlerine ekledi.