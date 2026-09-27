Oppo Reno16t tanıtıldı: Kompakt ekran ve devasa batarya

·4·Teknoloji
Oppo Reno16t tanıtıldı: Kompakt ekran ve devasa batarya

Ixbt.com'un haberine göre Oppo, kendi iç pazarı için ilginç ve özgün özelliklere sahip yeni Reno16t akıllı telefonunu resmen tanıttı. Cihaz, kompakt gadget'ları tercih eden kullanıcıların taleplerini karşılamayı hedefliyor ve modern teknolojiler ile yüksek kapasiteli bataryayı bir araya getirmesiyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Akıllı telefonun en dikkat çekici yönlerinden biri boyutları ve ekranıdır. Cihaz, 6,32 inç diyagonal ekrana sahip olup günümüz standartlarına göre kompakt kategorisine girmektedir. Aynı zamanda ekran, 2640×1216 piksel çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 3600 nit gibi rekor bir maksimum parlaklık değerine sahiptir.

Performans ve teknik özellikler

Cihazın donanımı da üst düzeyde tasarlanmıştır. ixbt.com'un haberine göre yeni model, MediaTek Dimensity 8550 SUPER yonga setine dayanmaktadır. Bu durum, kullanıcılara günlük görevlerden ağır oyunlara ve uygulamalara kadar her süreçte yüksek hız ve kararlı bir performans garanti eder.

Alıcılara bellek kapasitesi açısından iki ana seçenek sunulmaktadır. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyon yaklaşık 550 ABD doları civarında fiyatlandırılırken, 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolamalı gelişmiş model 670 dolar seviyesindedir. Cihazın toplam ağırlığı ise sadece 191 gramdır.

Kamera ve dayanıklılık

Fotoğraf yetenekleri açısından da Oppo Reno16t kendi sınıfında rekabetçi olduğunu gösteriyor. Ana kamera modülü 200 MP çözünürlüğe sahiptir. Buna 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 50 MP sensörlü teleskopik lens eşlik etmektedir. Ön kamera da 50 MP çözünürlükte kaliteli çekimler sunmaktadır.

Batarya bölümü de devasa kapasitesiyle öne çıkıyor. Akıllı telefonda 6700 mAh kapasiteli bir batarya bulunmakta olup, 80 W SuperVOOC hızlı kablolu şarj teknolojisini desteklemektedir. Bu, kullanıcıların kısa sürede enerji rezervlerini tamamen doldurmalarına olanak tanır.

Cihazın ek avantajları arasında ekran altı optik parmak izi okuyucu, ev aletlerini kontrol etmek için kızılötesi port (IR blaster) ve kasanın IP69K standardına göre yüksek seviyeli koruması yer almaktadır.

OppoReno16tAkıllı TelefonMediaTekTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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