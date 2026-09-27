Manchester City 115 suçlama nedeniyle ciddi sportif yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir

·8·Spor
Manchester City 115 suçlama nedeniyle ciddi sportif yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir

Manchester City'nin eski başkanı David Bernstein, İngiliz kulübüne yönelik mali cezaların yetersiz olduğunu ve Premier Lig statülerini etkileyecek ciddi önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. Goal.com'un haberine göre, kulübün kendisine yöneltilen 115 mali kural ihlali suçlamasının çoğundan suçlu bulunduğu iddia ediliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

1998-2003 yılları arasında Manchester City yönetiminde bulunan David Bernstein, talkSPORT radyosuna verdiği demeçte, kulübün sınırsız mali imkanları göz önüne alındığında basit para cezalarının hiçbir anlam ifade etmediğini vurguladı. Ona göre, yüz milyonlarca sterlinlik cezalar bile durumu değiştirmeyecektir.

Sportif yaptırımlar ve puan silme konusu

Eski başkan, cezanın kaçınılmaz olarak takımın İngiltere Premier Lig'deki konumunu etkilemesi gerektiğini savundu. Puan silme yöntemi uygulanacaksa, bunun zamanlaması ve kapsamı büyük önem taşıyor.

Bernstein'ın hesaplamalarına göre, mevcut sezonun başında takımın ligdeki konumunu sarsmak için yaklaşık 80 puanın silinmesi gerekiyor. Bu durum, kulübün sezonu kurtaramamasına ve alt lige düşmesine neden olabilir.

Rakip kulüplerin tutumu ve tazminat talepleri

Manchester City nihai cezasını beklerken, rakip takımlar da yasal sorumluluklar için hazırlık yapıyor. Özellikle Arsenal, Tottenham, Liverpool ve Manchester United kulüpleri, mali ihlaller nedeniyle kaybedilen olası gelirler için tazminat talep etme haklarını saklı tutarak resmi bildirimlerde bulundu. Bu toplu tazminat taleplerinin toplam tutarının 800 milyon sterline ulaşabileceği belirtiliyor.

Belirtilen yıllar arasında Manchester City, sekiz kez İngiltere Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi zaferi, ayrıca dört kez FA Cup ve yedi kez Lig Kupası kazanmıştı.

Kulüp yönetiminin resmi yanıtı

Ancak tüm bu ciddi suçlamalara rağmen, kulüp başkanı Khaldoon Al-Mubarak Cumartesi günü yaptığı sert açıklamada tüm iddiaları kesin bir dille reddetti. Al-Mubarak, kulübün adını temize çıkaracağına ve masumiyetini kanıtlayacağına inandığını, ayrıca sürecin adil işlemediğini vurguladı.

Manchester CityPremier LigDavid BernsteinFutbolİngiltere Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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