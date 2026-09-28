İspanya U-20 Kadın Milli Takımı dünya şampiyonu oldu

·6·Spor
İspanya U-20 Kadın Milli Takımı dünya şampiyonu oldu

İspanya genç milli takımı, U-20 Kadınlar Dünya Kupası finalinde Kuzey Kore'yi penaltı atışları sonucunda mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Goal.com'un haberine göre, bu zafer İspanyol futbolunun uluslararası arenadaki mutlak üstünlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Goal.com bu konuda haber veriyor.

Grup ve eleme aşamasındaki çetin mücadelelerin ardından final karşılaşması oldukça çekişmeli geçti. Normal süre ve uzatmalarda gol sesi çıkmadı ve maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Zafere giden zorlu yol

120 dakikalık oyun boyunca İspanya temsilcileri sahada üstünlük kurarak topa sahip oldu. Ancak Alba Serrato ve Pau Comendador gibi forvetlerin fırsatları, Kuzey Kore savunması ve kaleci Pak Ju tarafından engellendi.

Asya şampiyonları ağırlıklı olarak hızlı kontra ataklara dayalı bir oyun sergiledi. Asya temsilcileri 2025'te Hollanda'ya karşı U-17 Dünya Kupası finalini kazanmış olsalar da, bu kez kritik anlarda şans yanlarında değildi.

Penaltı atışlarında dramatik final

Kazananı belirlemek için yapılan penaltı atışlarında İspanyol oyuncular soğukkanlılıklarını korudu. Sonuçta İspanya 4-3 galip gelerek tarihindeki ikinci U-20 Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti.

Bu başarıda kaleci Laia Lopez'in kurtarışları belirleyici rol oynadı. Zor anlarda takımını mutlak gollerden kurtardı.

İspanyol futbolunun altın çağı

Bu şampiyonluk, İspanyol futbolunun tüm yaş kategorilerindeki büyük başarılarının mantıklı bir devamı oldu. Hatırlatmak gerekirse, daha önce kadın milli takımı 2023 Dünya Kupası'nı kazanmış, erkek milli takımı da uluslararası arenada büyük zaferlere imza atmıştı.

Genç şampiyonlar şu anda ülkelerine görkemli karşılama törenleri için dönüyor. Gelecekte ise tüm dikkatler 2027'de Brezilya'nın ev sahipliği yapacağı onuncu dünya şampiyonasına çevrilecek.

İspanyaFutbolDünya KupasıKuzey KoreSpor
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

İngiltere, 2038 veya 2042 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmayı planlıyorİngiltere, 2038 veya 2042 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmayı planlıyor22 Ağustos 02:54Thierry Henry, İspanya Milli Takımı'nın üstünlüğünü kabul ettiThierry Henry, İspanya Milli Takımı'nın üstünlüğünü kabul etti24 Eylül 22:34İtalya U-20 Kadın Milli Takımı kaptanı İspanya ile oynanacak yarı final öncesi görüşlerini paylaştıİtalya U-20 Kadın Milli Takımı kaptanı İspanya ile oynanacak yarı final öncesi görüşlerini paylaştı22 Eylül 23:37Lamine Yamal Dünya Kupası'ndaki performansından neden memnun olmadığını açıkladıLamine Yamal Dünya Kupası'ndaki performansından neden memnun olmadığını açıkladı14 Eylül 14:16Lionel Messi milli takım kariyerini noktaladıLionel Messi milli takım kariyerini noktaladı31 Ağustos 20:30Wojciech Szczesny sigara içme alışkanlığı hakkında açıkça konuştuWojciech Szczesny sigara içme alışkanlığı hakkında açıkça konuştu1 Ağustos 17:10
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı