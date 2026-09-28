İspanya U-20 Kadın Milli Takımı dünya şampiyonu oldu

İspanya genç milli takımı, U-20 Kadınlar Dünya Kupası finalinde Kuzey Kore'yi penaltı atışları sonucunda mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Goal.com'un haberine göre, bu zafer İspanyol futbolunun uluslararası arenadaki mutlak üstünlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Goal.com bu konuda haber veriyor.

Grup ve eleme aşamasındaki çetin mücadelelerin ardından final karşılaşması oldukça çekişmeli geçti. Normal süre ve uzatmalarda gol sesi çıkmadı ve maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Zafere giden zorlu yol

120 dakikalık oyun boyunca İspanya temsilcileri sahada üstünlük kurarak topa sahip oldu. Ancak Alba Serrato ve Pau Comendador gibi forvetlerin fırsatları, Kuzey Kore savunması ve kaleci Pak Ju tarafından engellendi.

Asya şampiyonları ağırlıklı olarak hızlı kontra ataklara dayalı bir oyun sergiledi. Asya temsilcileri 2025'te Hollanda'ya karşı U-17 Dünya Kupası finalini kazanmış olsalar da, bu kez kritik anlarda şans yanlarında değildi.

Penaltı atışlarında dramatik final

Kazananı belirlemek için yapılan penaltı atışlarında İspanyol oyuncular soğukkanlılıklarını korudu. Sonuçta İspanya 4-3 galip gelerek tarihindeki ikinci U-20 Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti.

Bu başarıda kaleci Laia Lopez'in kurtarışları belirleyici rol oynadı. Zor anlarda takımını mutlak gollerden kurtardı.

İspanyol futbolunun altın çağı

Bu şampiyonluk, İspanyol futbolunun tüm yaş kategorilerindeki büyük başarılarının mantıklı bir devamı oldu. Hatırlatmak gerekirse, daha önce kadın milli takımı 2023 Dünya Kupası'nı kazanmış, erkek milli takımı da uluslararası arenada büyük zaferlere imza atmıştı.

Genç şampiyonlar şu anda ülkelerine görkemli karşılama törenleri için dönüyor. Gelecekte ise tüm dikkatler 2027'de Brezilya'nın ev sahipliği yapacağı onuncu dünya şampiyonasına çevrilecek.