Manchester City 114 finansal suçlamadan suçlu bulundu

İngiltere Premier League'in son şampiyonu Manchester City, ligin finansal kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yöneltilen 115 suçlamanın 114'ünden suçlu bulundu. Küresel futbol camiasında büyük yankı uyandıran bu karar, İngiliz futbol tarihinin en benzeri görülmemiş krizlerinden birini tetikleyebilir. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Goal.com ve diğer önde gelen spor yayınlarının aktardığına göre, bağımsız bir komisyon 2023'ün başında öne sürülen 115 iddiadan 114'ünü onayladı. Bu süreç, Almanya'nın Der Spiegel gazetesinde 2018 sonunda yayımlanan ifşa edici belgelerin ardından başlatılan dört yıllık derinlemesine soruşturmanın bir sonucudur.

Soruşturma detayları ve şüpheli dönem

Premier League'in soruşturması temel olarak 2009-2018 yılları arasındaki dönemi kapsıyor. Bu süre zarfında kulüp, personele ve futbolculara yapılan ödemeler ile şeffaf finansal verilerin sunulmamasıyla suçlanıyor.

Bu hukuki skandalın kökleri, 2008 yılında Şeyh Mansur liderliğindeki Abu Dhabi United Group tarafından kulübün satın alınmasına dayanıyor. Bu değişimden sonra takım, İngiltere'nin en güçlü ve baskın kuvveti haline gelmişti. İncelenen on yıllık dönemde kulüp üç kez Premier League şampiyonluğu ve birçok yerel kupa kazandı.

Kulübün tepkisi ve sonraki adımlar

Premier League yönetimi, kulübün Kârlılık ve Sürdürülebilirlik Kurallarını (PSR) ve UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) gerekliliklerini ihlal ettiğini iddia ediyor. Manchester City'ye karşı hangi cezai yaptırımların uygulanacağı henüz resmen açıklanmadı, ancak takım ciddi sportif ve finansal yaptırımlarla karşı karşıya.

Manchester City'nin resmi sözcüsü The Athletic'e verdiği demeçte, Premier League sürecinin devam ettiğini ve katı bir gizlilik talep edildiğini belirtti. Kulübün açıklamasında, takımın sekiz yıl boyunca bağımsız ve adil düzenleyici ilkelere saygı duyduğu ve pozisyonunu değiştirmediği vurgulandı.

Hatırlatmak gerekirse, 2020 yılında UEFA benzer suçlamalarla kulübü iki yıl Avrupa kupalarından men etmiş ve para cezasına çarptırmıştı. Ancak o dönemde Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), bazı kanıtların zaman aşımına uğradığını gerekçe göstererek yasağı kaldırmıştı. Premier League kurallarında ise bu tür zaman aşımı sınırlamalarının bulunmaması durumu daha da ciddileştiriyor.