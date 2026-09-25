Manchester City 114 finansal suçlamadan suçlu bulundu

·3·Spor
Manchester City 114 finansal suçlamadan suçlu bulundu

İngiltere Premier League'in son şampiyonu Manchester City, ligin finansal kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yöneltilen 115 suçlamanın 114'ünden suçlu bulundu. Küresel futbol camiasında büyük yankı uyandıran bu karar, İngiliz futbol tarihinin en benzeri görülmemiş krizlerinden birini tetikleyebilir. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Goal.com ve diğer önde gelen spor yayınlarının aktardığına göre, bağımsız bir komisyon 2023'ün başında öne sürülen 115 iddiadan 114'ünü onayladı. Bu süreç, Almanya'nın Der Spiegel gazetesinde 2018 sonunda yayımlanan ifşa edici belgelerin ardından başlatılan dört yıllık derinlemesine soruşturmanın bir sonucudur.

Soruşturma detayları ve şüpheli dönem

Premier League'in soruşturması temel olarak 2009-2018 yılları arasındaki dönemi kapsıyor. Bu süre zarfında kulüp, personele ve futbolculara yapılan ödemeler ile şeffaf finansal verilerin sunulmamasıyla suçlanıyor.

Bu hukuki skandalın kökleri, 2008 yılında Şeyh Mansur liderliğindeki Abu Dhabi United Group tarafından kulübün satın alınmasına dayanıyor. Bu değişimden sonra takım, İngiltere'nin en güçlü ve baskın kuvveti haline gelmişti. İncelenen on yıllık dönemde kulüp üç kez Premier League şampiyonluğu ve birçok yerel kupa kazandı.

Kulübün tepkisi ve sonraki adımlar

Premier League yönetimi, kulübün Kârlılık ve Sürdürülebilirlik Kurallarını (PSR) ve UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) gerekliliklerini ihlal ettiğini iddia ediyor. Manchester City'ye karşı hangi cezai yaptırımların uygulanacağı henüz resmen açıklanmadı, ancak takım ciddi sportif ve finansal yaptırımlarla karşı karşıya.

Manchester City'nin resmi sözcüsü The Athletic'e verdiği demeçte, Premier League sürecinin devam ettiğini ve katı bir gizlilik talep edildiğini belirtti. Kulübün açıklamasında, takımın sekiz yıl boyunca bağımsız ve adil düzenleyici ilkelere saygı duyduğu ve pozisyonunu değiştirmediği vurgulandı.

Hatırlatmak gerekirse, 2020 yılında UEFA benzer suçlamalarla kulübü iki yıl Avrupa kupalarından men etmiş ve para cezasına çarptırmıştı. Ancak o dönemde Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), bazı kanıtların zaman aşımına uğradığını gerekçe göstererek yasağı kaldırmıştı. Premier League kurallarında ise bu tür zaman aşımı sınırlamalarının bulunmaması durumu daha da ciddileştiriyor.

Manchester CityPremier LeagueFutbolFinansal Fair Playİngiltere Ligi
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Sergio Agüero 2012'deki tarihi golünü nasıl hatırlıyorSergio Agüero 2012'deki tarihi golünü nasıl hatırlıyor6 Eylül 20:50Stale Solbakken, Erling Haaland'ın fiziksel durumundan endişeliStale Solbakken, Erling Haaland'ın fiziksel durumundan endişeliBugün 12:34Enzo Fernandez Manchester City'de nasıl bir rol oynayacakEnzo Fernandez Manchester City'de nasıl bir rol oynayacak3 Eylül 12:55İngiltere Premier Ligi: Manchester City tek başına liderİngiltere Premier Ligi: Manchester City tek başına lider21 Eylül 00:31Erling Haaland Manchester derbisinde ofsayttan kaçınmanın sırrını açıkladıErling Haaland Manchester derbisinde ofsayttan kaçınmanın sırrını açıkladı16 Eylül 18:32Robert Sánchez, Chelsea'nin Premier Lig'de zafere ulaşacağına inanıyorRobert Sánchez, Chelsea'nin Premier Lig'de zafere ulaşacağına inanıyor9 Ağustos 21:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?