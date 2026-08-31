Lionel Messi milli takım kariyerini noktaladı

Arjantin milli takımı kaptanı ve dünya futbolunun efsanesi Lionel Messi, milli takımdaki kariyerini resmen noktaladığını açıkladı. Goal.com'un haberine göre, bu karar Arjantin'in Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı oynadığı ve uzatmalarda mağlubiyetle sonuçlanan dramatik maçın ardından alındı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

On yıllardır dünya çapındaki taraftarları benzersiz oyunuyla büyüleyen 39 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabı üzerinden milyonlarca hayranına seslendi. Sözlerine göre, bu kararı almanın çok zor olmasına rağmen artık milli takımdan ayrılma vaktinin geldiğini belirtti.

İki on yıla yayılan tarihi miras

Lionel Messi'nin Arjantin formasıyla kariyeri istatistikler ve rekorlarla doluydu. İki on yılı kapsayan uluslararası kariyeri boyunca milli formayla 207 maça çıkarak, erkek futbolu tarihinde en çok forma giyen oyuncular listesinde ikinci sırada yer alıyor. Ayrıca, milli takım tarihinin en golcü oyuncusu olarak 125 gol atmayı başardı.

Goal.com'a göre Messi, veda açıklamasında milli takım için tüm gücünü verdiğini ve artık verecek bir şeyi kalmadığını vurguladı. Takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür eden Messi, arkadan yetenekli gençlerin geldiğini ve onların da fırsat bulması gerektiğini ekledi.

Katar'daki zafer ve unutulmaz anılar

Messi'nin uluslararası arenadaki en parlak zirvesi, 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin milli takımını şampiyonluğa taşımasıydı. Bu turnuvada turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Ayrıca 2014 Dünya Kupası'nda da finale ulaşarak aynı ödüle layık görülmüştü.

Dünya Kupası'nın yanı sıra Messi, Arjantin'in uzun süren kupa hasretine son verdi. 2021'de Copa América'yı kazandı, ayrıca Wembley Stadyumu'nda düzenlenen Finalissima maçında da galip gelerek uluslararası koleksiyonunu zenginleştirdi.

İspanya karşısında alınan son mağlubiyet acı bir hatıra olarak kalsa da, Lionel Messi'nin Arjantin kariyerinin futbol tarihinin en büyük sayfalarından biri olarak sonsuza dek kalacağı şüphesizdir.