Körfez Kupası: BAE ve Katar galibiyetle liderlik mücadelesini başlatıyor

·4·Spor
Körfez Kupası: BAE ve Katar galibiyetle liderlik mücadelesini başlatıyor

Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinin ev sahipliği yaptığı Körfez Kupası maçlarında B Grubu’nda 2. hafta sona erdi. Kıtanın iki favorisi Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, başarılı performanslarını sürdürerek play-off biletini neredeyse garantiledi. Katar milli takımı Yemen’i 1-0’lık skorla geçerken, BAE takımı Bahreyn kalesine üç gol göndererek 3-0’lık net bir galibiyet aldı. Her iki takım da iki maç sonunda 6 puan toplayarak zirveyi paylaşıyor. Şimdi 3. haftada grup liderliği için Katar ve BAE arasında kritik bir mücadele yaşanacak.

«Cidde’de zafer, 6 puan ve final öncesi final»: 2. haftanın 5 önemli noktası

Körfez Kupası B Grubu 2. hafta maçlarından en önemli veriler ve istatistikler:

  • Katar’dan soğukkanlı galibiyet: Asya’nın son şampiyonu, 64. dakikada Abdurisag’ın golüyle Yemen savunmasını aşmayı başardı (1-0);

  • BAE’nin mutlak üstünlüğü: Bahreyn kalesine Kamara, Bala ve Solih üç gol göndererek 3-0’lık galibiyeti getirdi;

  • Grupta yüzde 100’lük başarı: İki lider BAE ve Katar, oynadıkları iki maçta da maksimum 6 puan topladı;

  • Yemen ve Bahreyn elendi: İki mağlubiyetle 0 puanda kalan her iki takımın da şansı kalmadı;

  • 3. haftada liderlik savaşı: Grup lideri, Katar ile BAE arasındaki doğrudan maçta belli olacak.

Körfez Kupası: B Grubu 2. hafta sonuçları ve puan durumu

Oynanan maçlar ve gruptaki güç dengeleri:

Milli Takımlar

Maçlar

Puanlar

Averaj

2. Hafta Sonucu

Golcüler

BAE (1. sıra)

2

6

+4 ve üzeri

3 : 0 (Bahreyn’e karşı)

Kamara (30'), Bala (66'), Solih (88')

Katar (2. sıra)

2

6

Pozitif

1 : 0 (Yemen’e karşı)

Abdurisag (64')

Bahreyn (3. sıra)

2

0

Negatif

0 : 3 (BAE’ye karşı)

Yemen (4. sıra)

2

0

Negatif

0 : 1 (Katar’a karşı)

Futbol analizi: Katar - BAE maçı neden turnuvanın gizli finali?

Arap futbolu uzmanlarının değerlendirmeleri:

  • «BAE’nin hücum hattının uyanışı»: Bahreyn gibi katı savunma yapan bir takıma karşı Kamara, Bala ve Solih’in etkili oyunu, BAE’nin hücum potansiyelinin yüksek olduğunu gösterdi; takım averajla grupta liderliğe yükseldi;

  • Katar’ın pragmatik oyunu: Kapanan Yemen’e karşı Katar, fazla enerji harcamadan tek bir net atakla görevini yaptı; Abdurisag’ın soğukkanlılığı takıma 3 puanı getirdi;

  • Play-off rakibi seçme stratejisi: 3. haftadaki maç sadece liderlik için değil, aynı zamanda A Grubu’ndaki güçlü rakiplerden kaçınmak ve yarı finalde daha avantajlı bir eşleşme yakalamak için taktiksel bir savaş olacak.

Sizce 3. haftadaki bu kritik karşılaşmada Katar tecrübesiyle mi kazanır, yoksa BAE’nin parlak hücum hattı mı üstün gelir? Körfez Kupası’nı kazanmaya hangi takım daha yakın? Yorumlarınızı paylaşın ve Arap futbolunun heyecan dolu turnuvasını birlikte analiz edelim!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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