Pilot üç saatlik uçuşla gökyüzüne Mona Lisa'yı çizdi

·8·Dünya
Pilot üç saatlik uçuşla gökyüzüne Mona Lisa'yı çizdi

ABD'nin Arkansas eyaletindeki yetenekli bir pilot, sıradan bir uçuşu sıra dışı bir sanat eserine dönüştürdü. Uçağın GPS uçuş rotasını kullanarak, Leonardo da Vinci'nin ünlü «Mona Lisa» eserini gökyüzüne çizdi.

Pilot, Arkansas'ın Bentonville şehrindeki havalimanından havalanarak, Arkansas ve Oklahoma eyaletleri sınırı yakınında özel olarak planlanmış bir rota boyunca uçtu. O, Cessna R182 uçağıyla hassas hesaplanmış dönüşler yaparak, uçuş takibinde kalan izler aracılığıyla ünlü portreye benzer bir görüntü oluşturdu.

Bu sıra dışı «gökyüzü resmi» önceden titizlikle planlandı. Uçuş rotasında yüz hatları, saçlar ve Mona Lisa'nın genel dış çizgilerini yansıtmak için birçok hassas hesaplanmış dönüş gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, pilotun katettiği toplam mesafe yaklaşık 35 mil civarındaydı. Gökyüzündeki bu sanat eserini yaratmak için ise yaklaşık üç saat zaman harcandı.

Uçuş boyunca pilot, önceden belirlenmiş GPS rotasına sıkı sıkıya bağlı kaldı. Çünkü rotadan yapılacak küçük bir sapma bile, sonuçta ortaya çıkan portre şeklini bozabilirdi.

Sıra dışı uçuş, özel uçuş takip sitelerinde de büyük ilgi uyandırdı. Bildirildiğine göre, 73 binden fazla kişi uçağın hareketini gerçek zamanlı olarak izledi.

Uçuş rotasını gösteren fotoğraf ve videolar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, pilotun yetenekli kontrolü, GPS teknolojisi ve sanatı birleştiren yaratıcı fikrine yüksek puan verdi.

Mona LisaBentonville HavalimanıCessna R182GPS UçuşuSanat
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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