Yıllarca süren geliştirmelere ve devasa harcamalara rağmen, modern otonom araçlar hala nispeten basit durumlarda beklenmedik zorluklarla karşılaşıyor. ixbt.com'a göre, yol ortasında durma, engellere çarpma, yol çalışması alanlarında kafası karışma veya su basmış yolları tanıyamama gibi sorunlar yaşıyorlar. Bu bağlamda bilim insanları, aslında otomobil sürmek için özel olarak tasarlanmamış evrensel yapay zeka modellerinin bu görevi yerine getirip getiremeyeceğini test etmeye karar verdiler. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Gerçekleştirilen benzersiz deney sırasında uzmanlar, gerçek bir Toyota Corolla aracına bağlı bilgisayara OpenAI tarafından geliştirilen GPT-6 Astra, xAI sisteminin Grok 4.6 ve Anthropic şirketinin Claude Fable 5.1 modellerini yüklediler. Dizüstü bilgisayar, GPS verileri ve tekerlek konumu gibi araç parametrelerini araca iletirken, model ise direksiyon, gaz ve fren komutlarını geri gönderdi. Araç içindeki insan sadece fren pedalını kontrol etti ancak aracı sürmedi.

Test sonuçları ve temel sorunlar

Deney sırasında modelin görevi, konilerle işaretlenmiş bir otopark rotasını bağımsız olarak tamamlamaktı. Ancak elde edilen sonuçlar güvenli sürüşten oldukça uzaktı. Test sonuçlarına göre sadece GPT-6 Astra rotayı tamamen tamamlayabildi; bu da ikinci denemede ve 5 dakika içinde gerçekleşti. Bu sırada araç saatte sadece 0,94 mil (1,5 km/saat) hızla hareket ederek 150 metreden az bir mesafe katetti. Diğer modellerin çoğu ilk virajı bile dönemedi.

Yazarların değerlendirmesine göre ana sorun uzamsal algı ile ilgiliydi. Modeller, yolun diyagonal koni dizisinin hangi tarafında olduğunu yanlış belirledi. Özellikle Grok, ilk denemeden sonra aracın kamera görüntüsünden daha geniş olduğunu ve araç önündeki alanı yanlış yorumladığını açıkça itiraf etti. Yine de bu deney, modern evrensel modelleri ilk kez gerçek bir aracı bağımsız sürmeye zorlama konusunda önemli bir adım oldu.

Ekonomik ve güvenlik kısıtlamaları

Uzmanlar, mevcut evrensel modellerin çok düşük hızlarda da olsa gerçek bir aracı sürme görevlerini yerine getirebildiğini belirtiyor. Ancak elde edilen sonuçlar; güvenliği sağlama, davranışları belirlenen kısıtlamalara uyarlama ve denetim yöntemleri üzerinde daha çok çalışılması gerektiğini gösterdi. Özellikle çok düşük hızdaki hareket bile araştırmacılara pahalıya mal oldu.

The Register'ın hesaplamalarına göre, tamamlanan tek bir test sürüşü için araştırmacılar yaklaşık 6,6 milyon token işlemek için 7,74 dolar harcadı. Bu, normal bir otomobilin tükettiği yakıt maliyetinden yaklaşık 500 kat daha fazladır. Otonom ulaşım için bu önemli bir kısıtlamadır; çünkü dil modeli görevi yapabilir ancak hesaplama maliyetleri normal bir yolculuğun ekonomisine kesinlikle uymamaktadır.

İlginç bir şekilde, bazı modeller aracı sürmeyi hiç istemedi. Yazarlara göre, özellikle GPT-6 Astra, boş bir otoparkta ve katı hız sınırlarında bile güvenlik endişelerini gerekçe göstererek sürüşü birkaç kez reddetti. Araştırmacılar sorguları değiştirmelerine rağmen, bazı modeller gerçek bir aracın önünde olduklarını anlayarak onu sürmeyi reddetmeye devam ettiler.