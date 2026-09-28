Fildişi Sahili ve San Marino NASA Artemis Anlaşmaları'na katıldı

Uzayın barışçıl yollarla keşfi ve incelenmesine yönelik uluslararası iş birliği genişlemeye devam ediyor. İki gün içinde Fildişi Sahili ve San Marino, NASA tarafından öne sürülen "Artemis Anlaşmaları"nı resmen imzalayarak bu girişimin 75. ve 76. katılımcıları oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bildirdiğine göre, Fildişi Sahili için bu önemli adım, 24 Eylül'de Abidjan'da düzenlenen Afrika Birliği'nin Africa Space Expo ASPEX 2026 konferansı kapsamında gerçekleşti. Belgeyi ülke adına Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Adama Diavara imzaladı.

Bir gün sonra, 25 Eylül'de Rimini şehrinde San Marino da bu uluslararası anlaşmaya katıldı. San Marino Sanayi ve Teknolojik Araştırmalar Bakanı Rossano Fabbri tarafından imzalanan bu belge, küçük Avrupa devletinin de uzay girişimlerine olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

Uzay altyapısı ve iş birliği geçmişi

Fildişi Sahili için bu anlaşma, ABD uzay ajansı ile uzun yıllara dayanan iş birliğinin mantıklı bir devamı oldu. Ülke, 2019 yılından bu yana NASA ile birlikte Dünya gözlemi ve jeodezi — Dünya'nın şekli, yerçekimi ve hareketinin ölçülmesi alanlarında çalışmalar yürütmektedir.

Ayrıca 2025 yılında Fildişi Sahili kendi ulusal uzay ajansını kurmuştu. Bu kurum; Dünya yüzeyinin gözlemlenmesi, uzay havası, astronomi, uydu navigasyonu ve iletişim alanlarındaki ulusal projeleri koordine etmektedir.

San Marino ise henüz bu kadar geniş kapsamlı bir ulusal uzay altyapısına sahip değil. Buna rağmen NASA yetkilileri, bu devletin gelecekte Ay projelerine katılma fırsatlarını değerlendirdiğini özellikle vurguladı.

Artemis Anlaşmaları'nın temel ilkeleri

NASA'ya göre, tüm katılımcı devletler bilimsel araçlar, teknolojik gösterimler, uydular ve diğer geliştirmeler aracılığıyla insanı Ay'a ulaştırma sürecine katkıda bulunabilirler. Bu durum, küçük devletlere de küresel uzay araştırmalarına katılma yolunu açmaktadır.

Hatırlatmak gerekirse, "Artemis Anlaşmaları" 2020 yılında NASA, ABD Dışişleri Bakanlığı ve yedi ülke tarafından kurulmuştu. Belge, devletlerin ve özel şirketlerin Ay'a olan ilgisinin arttığı bir dönemde Ay'ı, Mars'ı ve diğer gök cisimlerini şeffaf, güvenli ve barışçıl yollarla incelemenin pratik ilkelerini belirlemektedir.

Uzmanların açıkladığına göre, anlaşmayı imzalamak ülkenin herhangi bir somut göreve otomatik olarak katılacağı veya Ay programını finanse edeceği anlamına gelmiyor. Bu sadece belirtilen ilkelere katılımı kaydederek, NASA ve diğer katılımcılarla gelecekteki iş birliği kapılarını aralamaktadır.